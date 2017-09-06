НТВ и Sputnik объявляют о старте кастингов во второй сезон "Ты супер!"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Телеканал НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik объявляют о начале кастингов во второй сезон вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

Принцип отбора в детский вокальный конкурс "Ты супер!" остался таким же, как и в первом сезоне. В проекте смогут участвовать дети из приемных семей, а также воспитанники школ-интернатов и детских домов от семи до 18 лет из всех городов России и стран СНГ.

Чтобы принять участие в кастинге, нужно зайти на страницу проекта на сайте и заполнить анкету участника. Также нужно снять видео, в котором следует назвать свои фамилию и имя (можно псевдоним), возраст, город проживания, а также статус участника(проживает ли он в детском доме, интернате, в приемной семье или под опекой). Отдельным файлом необходимо прикрепить запись нескольких выступлений ребенка, так, можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах.

Все видео нужно прикрепить к заявке (каждый ролик должен называться именем ребенка-участника кастинга) и отправить заполненную заявку. Альтернативные варианты подачи заявки на кастинг описаны на сайте телеканала НТВ.

Результаты первого отборочного тура будут известны зимой 2018 года.

Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Судьями конкурса стали певица Ёлка, экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина, продюсер Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха. Поддерживал участников ведущий — тележурналист и обладатель премии "ТЭФИ" Вадим Такменёв.

Финалисты "Ты супер!" приняли участие в престижных международных конкурсах и музыкальных мероприятиях: Валерия Адлейба и Евгений Бойцов выступили на сцене конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская новая волна", Кирилл Есин стан участником национального отбора конкурса детской песни "Детское Евровидение", Виталий Толочкин выступил на "Премии МУЗ-ТВ".

Все финалисты конкурса "Ты супер!" станут участниками мюзикла "Республика ШКИД", а 31 декабря дети поздравят телезрителей в волшебном шоу "Супер Новый год на НТВ".