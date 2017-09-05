В ОНФ заявили, что поручение президента о защите Кавминвод не выполнено

ПЯТИГОРСК, 5 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают, что поручение президента РФ по сохранению курортов Кавказских Минеральных Вод не выполнено, власти в свою очередь продолжают разработку законопроектов по защите региона и уверены, что они позволят остановить деградацию лечебных ресурсов.

По информации ОНФ, в феврале 2016 года Владимир Путин поручил подготовить предложения по сохранению и рациональному использованию природного потенциала курортов Кавказских Минеральных Вод. В числе основных проблем, которые активисты ОНФ озвучили главе государства, стихийная застройка в курортной зоне, плачевное состояние инфраструктуры и ухудшающаяся экологическая ситуация.

"Поручение президента не выполнено, положение дел остается катастрофическим. Проект федерального закона о КМВ, подготовленный правительством, еще даже не внесен в Госдуму. Концепция законопроекта ни разу не разрабатывалась, в связи с чем каждый раз его основные положения менялись. В настоящее время законопроект нас не удовлетворяет", — приводятся в сообщении слова сопредседателя центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой.

По ее словам, законопроект готовился без участия Минприроды и Минздрава, без мониторинга ситуации и без понятной стратегии развития курортного региона. "Мы не собираемся снимать с контроля эту тему и будем добиваться конкретных шагов по спасению КМВ", — отметила Тимофеева.

Как сообщили РИА Новости в министерстве РФ по делам Северного Кавказа, в ведомстве ведется работа по совершенствованию законодательства для сохранения и развития Кавказских Минеральных Вод, в том числе разработка проекта федерального закона "О курортном регионе Кавказские Минеральные Воды".

"Принятие законопроектов позволит остановить деградацию природных лечебных ресурсов региона, вызванную возрастающей техногенной и антропогенной нагрузкой, позволит создать условия для сохранения его лечебно-ресурсного потенциала для последующих поколений, снизив и не допустив отрицательное влияние антропогенной нагрузки, приводящей к ухудшению качества ресурсов", — сообщили в ведомстве.

В разработке законопроектов приняли участие 13 федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минприроды России и Минздрав России, отметили в ведомстве, добавив, что в обсуждении принимали участие общественники, представители научных и экспертных организаций.

"Кроме того, законопроектом вносятся изменения в кодекс Российской Федерации по административным правонарушениям, которые предусматривают административную ответственность за нарушение требований к деятельности на территории курортного региона", — сообщили в Минкавказе.