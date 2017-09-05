Общественная палата обнародовала итоги мониторинга роста платежей за ЖКУ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Результаты общероссийского мониторинга роста платежей за жилищно-коммунальные услуги, проведенного Общественной палатой (ОП) РФ, говорят о том, что в основном повышение тарифов соответствует требованиям правительства, сообщает во вторник пресс-служба палаты.

"Первый заместитель председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева обнародовала результаты мониторинга роста платежей за жилищно-коммунальные услуги по стране. Выявлено, что в основном рост платежей граждан в регионах соответствует требованиям, установленным распоряжением правительства РФ от 19 ноября 2016 года № 2464-р. Вместе с тем, резкое повышение платежей за ЖКУ пройдет в целом ряде городов РФ", — говорится в сообщении.

Так, по данным общественников, в Ижевске тариф на водоотведение, в соответствии с решением муниципальных депутатов, увеличен на 30%. В муниципальном образовании "Тихвинское городское поселение" Ленинградской области на 35% вырастут тарифы на тепло. Аналогичная ситуация выявлена и в других регионах, при этом "все произошло в соответствии с законом", отмечают в ОП РФ.

"Органы местного самоуправления приняли решение об увеличении тарифов для того, чтобы реализовать на своей территории инвестиционные проекты в коммунальной сфере", — поясняет пресс-служба палаты.

По словам Разворотневой, несмотря на то, что федеральные власти стремятся ограничить рост платежей, "действующее законодательство содержит множество "лазеек" для того, чтобы взять с граждан дополнительные деньги", при этом общественный контроль за утверждением тарифов на услуги естественных монополий "так, по сути дела, и не заработал".

"Для того чтобы остановить непрерывный рост цен за ЖКУ, в стране необходимо принципиально менять процедуру формирования тарифов, переходить от тотального повышения тарифов по всей стране к индивидуальной установке тарифов для каждого коммунального монополиста. И делать это нужно только после тщательного публичного аудита", — считает член ОП РФ. Разворотнева также видит острую необходимость тотальной модернизации коммунальной инфраструктуры, и не только за счет платежей граждан, но и при активном участии бюджетов всех уровней.