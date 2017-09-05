ОП объявила акцию по сбору книг для детского хосписа в Подмосковье

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ в Международный день благотворительности, который отмечается 5 сентября, объявила акцию по сбору книг для открывающегося весной 2018 года детского хосписа в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.

Открытие детского хосписа в подмосковном Домодедово запланировано весной следующего года, это будет второй в России государственный хоспис для детей. Первое подобное учреждение появилось в Санкт-Петербурге в 2010 году.

"Из присланных неравнодушными гражданами книг общественники создадут народную библиотеку для маленьких пациентов второго в стране государственного хосписа, который откроется весной в Домодедово", — говорится в сообщении.

Как отметил инициатор акции, председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр Ткаченко, неизлечимо больным детям будет приятно получить в подарок книгу.

"Пациенты детского хосписа стараются как можно крепче обнять и понять эту жизнь, и ключ от этого замка – книга, получить которую в подарок детям будет очень приятно. Пополните народную библиотеку нового стационара детского хосписа книгой, которая когда-то произвела на вас впечатление, которую вы хотели бы порекомендовать нашим пациентам или просто передать в дар. Подписывайте их на память, пишите добрые слова и теплые пожелания", — сказал Ткаченко, слова которого приводит пресс-служба Общественной палаты.