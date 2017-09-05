В Калининградской области появятся школьные спортивные клубы

КАЛИНИНГРАД, 5 сен — РИА Новости. Спортивные школьные клубы появятся в Калининградской области при поддержке Всероссийской федерации школьного спорта, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Во вторник временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов и президент Всероссийской федерации школьного спорта, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Ирина Роднина подписали соглашение о взаимодействии.

"Соглашение предполагает, в первую очередь, создание спортивных школьных клубов. Это организовывает ребят, сплачивает коллектив. На каждом соревновании есть свои пьедесталы, которые всегда кем-то занимаются. Хотелось бы, чтобы эти места занимали наши ребята, в том числе из Калининградской области", — сказала Роднина.

В рамках проекта по созданию условий для развития детского спорта в сельской местности в регионе уже отремонтировали 41 зал и оснастили инвентарем и оборудованием 14 открытых площадок. Ожидается, что после заключения соглашения эта работа получит организационную и методическую поддержку от Всероссийской федерации школьного спорта.

"Отремонтировать залы и оснастить их спортивным инвентарем – это только часть пути. Детей необходимо сопровождать. И как раз создание школьных спортивных клубов будет этому способствовать. Усиливается материально-техническая база учреждений не только в областном центре, но и в муниципалитетах. У ребят, живущих в сельской местности, должны быть равные условия для занятий спортом", — сказал Алиханов.

По информации регионального правительства, в 2014-2017 годах в рамках проекта по строительству спортивной инфраструктуры в сельских школах, в 49 образовательных учреждениях появились условия для занятий спортом, около 2 тысяч сельских школьников привлекли к занятиям физкультурой во внеурочное время.

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