РВИО предложило напомнить о Сталинграде инсталляциями на фасадах посольств

Сталинград. Сентябрь 1942 г. Стоять насмерть. На подступах к городу. Архивное фото

Сталинград. Сентябрь 1942 г. Стоять насмерть. На подступах к городу. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило напомнить миру о победе в Сталинградской битве (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) медиа-инсталляциями на зданиях дипломатических представительств России в Берлине, Варшаве, Вашингтоне, Лондоне и других столицах, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе РВИО.

"К 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве РВИО выступило с идеей организовать световые инсталляции в США и ряде европейских стран: показать на зданиях российских посольств за рубежом главные образы Великой Отечественной войны, связанные со Сталинградской победой. Акцию предлагается провести в Варшаве, Берлине, Лондоне, Вашингтоне, Риме, Белграде, Праге, Братиславе, Софии и столицах других государств. В настоящее время данный вопрос согласовывается с МИД России", — сказали в РВИО.

Собеседница агентства отметила, что основу инсталляций могут составить известные фотографии бойцов Красной армии, военной техники, колонн немецких военнопленных. Фотохронику предполагается дополнить звуком, графикой, анимацией и сопроводительными текстами на двух и более языках.

РВИО также предложило организовать в российских дипломатических представительствах за рубежом мультимедийные выставки, посвященные Сталинградскому сражению.

Указом президента РФ "О праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве" юбилею присвоен общероссийский статус. Во исполнение поручения главы государства был создан организационный комитет под руководством заместителя председателя правительства РФ, председателя попечительского совета РВИО Дмитрия Рогозина. В ходе заседания оргкомитета, которое прошло в Волгограде 4 сентября 2017 года, была озвучена разработанная РВИО концепция световых инсталляций за рубежом.

Сталинградская битва — крупнейшее сухопутное сражение во всемирной истории — завершилась 2 февраля 1943 года разгромом группировки германских и союзных им войск. Эта стратегическая операция Красной армии стала одной из переломных в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов — символом неизбежности поражения фашистской Германии и ее сателлитов.