ОНФ направил в правительство предложения по программе Десятилетия детства

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подготовили и направили в правительство РФ предложения по реализации программы Десятилетия детства; в частности, они предлагают снизить до 16 лет возраст на получение водительского удостоверения и разрешить с этого же возраста брать кредиты для предпринимательской деятельности, сообщила пресс-служба ОНФ во вторник.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетия детства. Президент также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках программы.

"Мы исходим из того, что план мероприятий в рамках Десятилетия детства должен быть направлен на сохранение и развитие здоровья детей и подростков, их благополучие и высокое качество жизни… Мы рассчитываем, что правительство прислушается к нашим предложениям, которые сформированы с учетом мнения как экспертов и представителей профильных организаций, так и самих родителей", — цитирует пресс-служба движения слова члена центрального штаба ОНФ Ольги Савастьяновой.

В частности, для вовлечения молодых людей в экономические процессы и формирования правильных знаний и опыта в ОНФ предлагают понизить возрастной ценз на получение водительского удостоверения до 16 лет, а также обеспечить возможность приобретения кредита для предпринимательской деятельности с 16 лет.

"По мнению активистов ОНФ, это поможет сформировать у подростков экономическое мышление и будет стимулировать развитие предпринимательской активности", — уточнили в пресс-службе.

В числе предложений ОНФ также разработка мер для привлечения и развития НКО по работе с детьми, например, в плане работы по профилактике детских и подростковых суицидов, оказания психологической поддержки подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и прочее.

Школьную программу эксперты предлагают дополнить уроками, посвященными воспитанию экологической культуры, кибербезопасности, а также уроками доброты, на которых будут воспитывать толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к другим культурам и национальностям.