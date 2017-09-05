Изменений в избирательное законодательство до выборов президента не будет

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Изменения в законодательство по выборам президента в ближайшее время вноситься не будут, выборы главы государства в 2018 году пройдут по действующим правилам, убежден первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Александров.

"Я считаю, не будут поправки до выборов вноситься, убежден в этом. За такой короткий срок — полгода осталось до выборов — правила менять не будут", — сказал сенатор РИА Новости.

Он отметил, что нынешний закон "О выборах президента РФ" является качественным и позволяет провести избирательную кампанию на необходимом уровне.

"Нынешнее законодательство всех устраивает, оно достаточно стабильное", — подчеркнул Александров.