Властям Магаса поручили сделать недоступными для детей крыши многоэтажек

МАГАС, 5 сен — РИА Новости, Адам Буражев. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил ежемесячно проверять крыши и чердаки всех многоэтажных домов столицы республики в связи с появлением в социальных сетях видеоролика, на котором видно как четверо детей бегают по крыше девятиэтажного дома, сообщает пресс-служба главы региона.

Минутный видеоролик появился в социальных сетях накануне вечером и в течение нескольких часов стал самым обсуждаемым новостным событием. На кадрах видно, как четверо детей — две девочки и два мальчика примерно 6-10 лет — разгуливают по крыше девятиэтажного дома.

"На совещании в Магасе глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил выяснить, почему герои видеоролика получили беспрепятственный доступ на опасную высоту. Он отметил, что крыши и пожарные лестницы не должны становиться местом для детских игр. Очевидно, что так лихо они взбираются ввысь на крыши не впервые. Он дал поручение властям города взять вопрос на жесткий контроль и в срочном порядке назначить комиссию по данному происшествию, а ответственного по дому — оштрафовать", — говорится в сообщении.

Евкуров заметил, что "дети есть дети, им всего не объяснишь". По его словам, можно винить их родителей, но ответственность за дома несут исключительно управляющие организации и власти города. Глава республики также поручил провести встречу со всеми подрядчиками и строителями, довести до них информацию, что все строительные площадки необходимо огораживать и обеспечивать безопасность жителей.

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