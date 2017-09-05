Эксперт оценил устойчивость энергокомплекса Москвы к природным катаклизмам

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Погодные катаклизмы будут происходить в Москве все чаще, однако энергетический комплекс столицы достаточно устойчив к таким явлениям, говорится в сообщении Аналитического центра при правительстве РФ.

"Энергетический комплекс столицы неплохо подготовлен к природным катаклизмам благодаря значительному запасу прочности инженерных систем и резервированию оборудования. Кроме того, после каждого природного катаклизма реализуется комплекс адаптационных мер, которые снижают уязвимость энергохозяйства в случае повторного разгула стихии", — приводятся в сообщении слова эксперта центра Евгения Гашо.

Так, ледяной дождь в 2010 году вызвал существенные перерывы электроснабжения и относительно большие затраты на восстановление поврежденных участков, в то время как в 2016 году шесть ледяных дождей, прошедших в столице, остались практически незамеченными.

По словам Гашо, столица за последние годы добилась значительного прогресса в повышении энергоэффективности. На ближайшие пять лет эксперт прогнозирует замедление роста потребления электроэнергии до 2% в год (энергопотребление в Московском регионе, по данным МОЭСК, в 2016 году выросло на 3% по сравнению с 2015 годом — ред.) отсутствия динамики в потреблении тепла из-за более жестких стандартов теплоизоляции при строительстве новых зданий.

Тем не менее расходы предстоят существенные. Только на компенсацию ущерба дорожному полотну от гололеда в зимний период придется тратить 1-2 миллиарда рублей ежегодно. Еще 2-2,5 миллиарда рублей потребуется на компенсацию вреда от погодных катаклизмов для жилых зданий. Также предстоят очень большие расходы на адаптацию к новым климатическим условиям городской системы водоснабжения и водоотведения. Общий размер ущерба в связи с предполагаемым увеличением количества опасных погодных явлений до 2025 года может составить 220-250 миллиардов рублей.