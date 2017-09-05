Спрос на аренду квартир в Москве достиг пятилетнего максимума

МОСКВА, 5 сен — РИА Недвижимость. Спрос на аренду квартир в Москве за август вырос более чем в два раза и достиг пятилетнего максимума, говорится в сообщении риелторской компании "Миэль".

Предложение квартир подросло по сравнению с июлем незначительно (на 1,23%), превышение спроса над предложением в августе составило 129%, сообщается в пресс-релизе.

"Максимальный спрос и максимальное предложение квартир в августе 2017 года наблюдались в ценовом диапазоне от 25 до 40 тысяч рублей в месяц. В этом ценовом диапазоне спрос превысил предложение в 2,5 раза. Максимальное же превышение спроса над предложением наблюдалось в диапазоне до 25 тысяч рублей в месяц – 7,35 раза", – говорится в сообщении.

По данным компании, в августе 2017 года максимальное предложение пришлось на однокомнатные квартиры (44,61%), двухкомнатных квартир в аренду предлагалось 40,78% от общего числа.

Максимальное предложение квартир эконом-класса наблюдалось на востоке (19,78%) и юго-западе Москвы, отмечается в сообщении.