Пострадавшим от пожаров в Волгоградской области направили 13 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен — РИА Новости, Иван Капустин. На выплаты пострадавшим от ландшафтных пожаров в Волгоградской области направлено около 13 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов, говорится в сообщении администрации региона.

"На оказание материальной помощи жителям Волгоградской области из резервного фонда правительства РФ выделено более 10,7 миллиона рублей. Полученные средства направлены жителям Ольховского, Иловлинского, Среднеахтубинского, Городищенского, Ленинского, Даниловского районов, а также Михайловки и Волгограда", — говорится в сообщении.

Кроме того, для оказания помощи пострадавшим от стихии произведены выплаты за счет областного бюджета — на эти цели из региональной казны направлено около 2 миллионов рублей. Также благотворительные средства продолжают поступать на специальный счет Российского детского фонда.

Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Кроме того, жителям выплатили по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи в связи с частичной утратой имущества, за полностью утраченное — по 100 тысяч на человека. По миллиону рублей выделено семьям погибших в результате пожаров, все расходы на погребение покрыты из муниципального бюджета. Гражданам, получившим легкий вред здоровью, направлено по 200 тысяч рублей, по 400 тысяч рублей — за тяжкий вред.

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать, но 25 августа ситуация вновь ухудшилась, в этот день в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах. На территории области действует режим ЧС и особый противопожарный режим.

Из-за пожаров было эвакуировано несколько населенных пунктов, а смены в четырех детских лагерях досрочно прекращены. Кроме того, перекрыт участок федеральной трассы близ села Оленье в Дубовском районе. Более 50 населенных пунктов Волгоградской области удалось спасти от пожаров, не допустив распространения огня на жилые дома.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину выдать 26 жилищных сертификатов людям, потерявшим жилье в Волгоградской области в результате пожаров.