Пострадавшим от пожаров в Волгоградской области направили 13 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен — РИА Новости, Иван Капустин. На выплаты пострадавшим от ландшафтных пожаров в Волгоградской области направлено около 13 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов, говорится в сообщении администрации региона.
"На оказание материальной помощи жителям Волгоградской области из резервного фонда правительства РФ выделено более 10,7 миллиона рублей. Полученные средства направлены жителям Ольховского, Иловлинского, Среднеахтубинского, Городищенского, Ленинского, Даниловского районов, а также Михайловки и Волгограда", — говорится в сообщении.
Кроме того, для оказания помощи пострадавшим от стихии произведены выплаты за счет областного бюджета — на эти цели из региональной казны направлено около 2 миллионов рублей. Также благотворительные средства продолжают поступать на специальный счет Российского детского фонда.
Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать, но 25 августа ситуация вновь ухудшилась, в этот день в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах. На территории области действует режим ЧС и особый противопожарный режим.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину выдать 26 жилищных сертификатов людям, потерявшим жилье в Волгоградской области в результате пожаров.