В Ингушетии пройдет "Большая рыбалка"

МАГАС, 5 сен — РИА Новости, Адам Буражев. Ингушский город Назрань 12 сентября примет у себя Чемпионат СКФО по спортивному рыболовству, в соревнованиях может принять участие любой желающий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального комитета по туризму Марем Оздоева.

"Цель проведения соревнований — популяризация спортивного рыболовства в Республике Ингушетия, пропаганда здорового и активного образа жизни. "Большая рыбалка" пройдет 12 сентября", — сказала Оздоева.

По ее словам, абсолютного победителя чемпионата определят по наибольшему весу выловленной рыбы. Соревнования традиционно проводятся в трех номинациях — "За самую крупную рыбу", "За самую длинную рыбу", "За разнообразный улов". Занявшие призовые места будут награждены дипломами и ценными призами. Стать участником соревнований сможет любой желающий, возраст участников не ограничен.

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