МГУ четвертый год подряд вошел в топ-200 международного рейтинга вузов THE

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова четвертый год подряд вошел в топ-200 международного рейтинга вузов Times Higher Education (THE), еще 17 российских учебных заведений попали в топ-1000, сообщили организаторы.

"Сегодня издание Times Higher Education опубликовало свой 14-й ежегодный рейтинг университетов мира — масштабный список 1000 ведущих университетов из 77 стран мира. В него попали 18 российских вузов. Лучший результат среди российских вузов показал МГУ им. Ломоносова, занявший 194-е место (снижение на 6 мест по сравнению с прошлым годом)", — говорится в сообщении.

В Московском университете отметили, что университет вошел в топ-200 международного рейтинга четвертый год подряд. Впервые МГУ попал в топ-200 в 2015 году.

При этом, как отметили в пресс-службе вуза, Московский университет вошел в топ-30 лучших вузов мира по критерию "Образовательная деятельность", а также в топ-100 лучших вузов мира по трем показателям из 5 (образовательная деятельность, доход от индустрии, научные исследования) в новом рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education 2018.

"Мы показали отличные оценки в образовательной деятельности. Занимаем достойные позиции в области "Научные исследования" и "Доход от индустрии". Несомненно, мы обладаем большим потенциалом для роста наших показателей", — приводятся в сообщении пресс-службы слова ректора вуза Виктора Садовничего.

Рост позиций вузов Проекта 5-100

При этом отмечается, что рост в рейтинге мировых университетов THE за последний год из всех российских вузов продемонстрировали только вузы – участники Проекта 5-100.

Согласно исследованию, на протяжении последних трех лет университеты – участники Проекта 5-100 входят в тройку лучших российских вузов в рейтинге. Например, в этом году Московский физико-технический институт поднялся на 50 позиций, расположившись в группе 251-300, и заняв второе место среди российских университетов, уступив лишь МГУ им. М.В. Ломоносова. Тройку российских лидеров замыкает Томский политехнический университет, который в этом году совершил резкий скачок на 200 позиций и перешел в группу 301-350.

Еще три университета Проекта 5-100 – ВШЭ, МИСиС и Самарский университет – переместились в более высокие рейтинговые диапазоны. В этом году ВШЭ смогла продвинуться на 50 позиций, теперь она входит в топ-400 мировых университетов, расположившись в группе 351-400.

Таким образом, благодаря университетам – участникам Проекта 5-100 Россия расширила свое представительство в наиболее высоких рейтинговых диапазонах: если в рейтинге 2016 года в топ-400 входило два университета – участника Проекта 5-100, в топ-300 – ни одного, то в рамках данного международного глобального рейтинга в топ-400 входит уже 3 университета – участника Проекта 5-100, а в топ-300 – 1.

Кроме того, в топ-1000 российские вузы заняли следующие позиции: Казанский федеральный университет, МИФИ, Новосибирский и Санкт-Петербургский госуниверситеты расположились в группе 401-500; ИТМО попал в группу 501-600; Санкт-Петербургский государственный технологический университет и Самарский государственный аэрокосмический университет оказались в группе 601-800; также в группу 801-1000 попали МГТУ им. Баумана, Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского, Саратовский национальный исследовательский госуниверситет, Новосибирский государственный технический университет и Южный федеральный университет.

Как отметила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова, вуз поднялся на 200 позиций благодаря улучшению показателя "Цитирование" почти втрое – с 8,7 до 24,2 баллов, сделав ставку на качество публикаций. Кроме того, благодаря целенаправленной политике университета по участию в научных коллаборациях с ведущими зарубежными вузами, МИСиС также значительно улучшил показатели научных исследований — с 13,9 до 20,1 баллов.

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев отметил, что физтех активно работает над актуализацией своих образовательных программ и научных исследований в соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития РФ. При этом, по его словам, большую поддержку вузу оказывают базовые кафедры и сами выпускники. Результатом этому стал рост внимания к МФТИ как со стороны академического сообщества и работодателей, так и со стороны абитуриентов.

"По итогам только что опубликованного рейтинга THE Томский политехнический вошел в группу 301-350, а среди российских университетов стал третьим после МГУ и МФТИ. Третье место, говоря спортивным языком, это бронзовая медаль. Мы заметно продвинулись по сравнению с собственными результатами прошлогодней давности, и по отношению к другим российским университетам, участвующим в Проекте 5-100", — отметил ректор Томского политехнического университета Петр Чубик.

"Это вселяет уверенность и придает энергии для новых импульсов в движении к рейтинговым высотам. В этом движении, как в беге, важно не только хорошо оттолкнуться со стартовых колодок, но и правильно рассчитать свои силы и прибавлять по ходу дистанции. Потенциал Томского политеха позволяет прибавлять", — добавил он.

"Тот факт, что некоторые российские университеты показали положительную динамику, вселяет оптимизм. Однако стране в целом нужно будет увеличить свои вложения в университеты, потому что международная конкуренция нарастает", — приводятся в сообщении слова шеф-редактора международного рейтинга THE Фила Бейти.

Лидеры рейтинга

Согласно рейтингу, в целом в мире первое место среди университетов мира сохраняет Оксфордский университет. Кембриджский университет поднялся на два места и занял второе место, обойдя Калифорнийский технологический институт и Стэнфордский университет, которые делят третье место. Хотя в рейтинге продолжают доминировать США, с каждым годом в рейтинге быстро растут китайские университеты.

"Рейтинг за этот год свидетельствует о том, насколько высокой стала конкуренция в области высшего образования — в список 1000 университетов вошли вузы из 77 стран. США продолжают доминировать в рейтинге: в списке ведущих 200 университетов вузов из США в два раза больше, чем вузов из других ведущих стран, однако первые два места заняли Оксфордский и Кембриджский университеты из Великобритании. Главные тенденции в этом году — продолжение роста Китая (первое в истории попадание 2 вузов в число 30 ведущих) и другие улучшения в сфере высшего образования во всей Азии. Европа сохраняет свои сильные позиции, в то время как другие регионы (такие как Латинская Америка и Африка) в условиях роста конкуренции отстают", — добавил Бейти.