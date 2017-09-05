В Якутии начались выплаты пострадавшим и семьям погибших на руднике "Мир"

Цветы и свечи у памятного камня рядом со зданием администрации рудника Мир. 29 августа 2017

Цветы и свечи у памятного камня рядом со зданием администрации рудника Мир. 29 августа 2017

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Выплата компенсаций пострадавшим и семьям погибших на руднике "Алросы" "Мир" началась в Якутии, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Егор Борисов.

"Что касается нашей республики, это поддержка от "Алросы", страховые платежи, районная администрация окажет помощь, республика тоже даёт поддержку. Выплаты уже начались", — сказал Борисов, не уточнив сумм.

По его словам, Белгородская область оказывает поддержку семьям четырех местных жителей, погибших на руднике.

"Речь идет о том, что мы оказываем поддержку с различных источников. Во-первых, те, кто пострадали, и те, кто потеряли своих под землей — восемь человек. Их семьям оказывается поддержка. Из восьми человек четверо — те, кто приехал на подрядную работу из Белгородской области. Поддержку оказывает и будет оказывать Белгородская область, те организации, в которых они работали, страховые компании", — отметил глава региона.

На руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии 4 августа произошел прорыв воды, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка.

Как сообщалось ранее, независимо от результатов поисково-спасательных работ родственникам каждого из шахтеров будут выплачены компенсации в 2 миллиона рублей. Средства выделены "Алроса" (сверх выплат по коллективному договору) и подрядной компанией ООО "Белспецмонтаж". Помимо этого, родственникам шахтеров будут произведены страховые выплаты, а также выплаты из бюджетов различных уровней, в том числе из бюджета Якутии и муниципального образования "Мирнинский район". Семьи рабочих из Белгородской области получат также выплаты от администрации Белгородской области, а семьи шахтеров, проживавших в Мирном − из бюджета муниципального образования "Город Мирный".