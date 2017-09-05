В Якутии начались выплаты пострадавшим и семьям погибших на руднике "Мир"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Выплата компенсаций пострадавшим и семьям погибших на руднике "Алросы" "Мир" началась в Якутии, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Егор Борисов.
По его словам, Белгородская область оказывает поддержку семьям четырех местных жителей, погибших на руднике.
"Речь идет о том, что мы оказываем поддержку с различных источников. Во-первых, те, кто пострадали, и те, кто потеряли своих под землей — восемь человек. Их семьям оказывается поддержка. Из восьми человек четверо — те, кто приехал на подрядную работу из Белгородской области. Поддержку оказывает и будет оказывать Белгородская область, те организации, в которых они работали, страховые компании", — отметил глава региона.
Как сообщалось ранее, независимо от результатов поисково-спасательных работ родственникам каждого из шахтеров будут выплачены компенсации в 2 миллиона рублей. Средства выделены "Алроса" (сверх выплат по коллективному договору) и подрядной компанией ООО "Белспецмонтаж". Помимо этого, родственникам шахтеров будут произведены страховые выплаты, а также выплаты из бюджетов различных уровней, в том числе из бюджета Якутии и муниципального образования "Мирнинский район". Семьи рабочих из Белгородской области получат также выплаты от администрации Белгородской области, а семьи шахтеров, проживавших в Мирном − из бюджета муниципального образования "Город Мирный".