Заявления о голосовании не по месту регистрации подали 120 тысяч человек

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Около 120 тысяч человек подали заявления, чтобы на выборах 10 сентября воспользоваться новым механизмом голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Наши коллеги — особенно в двадцати регионах, где выборы губернаторов и заксобраний — провели громадную работу. Уже, по-моему, чуть ли не 120 тысяч заявлений для голосования без открепительных подали", — сказала Памфилова в ходе семинара для партий и других участников избирательного процесса, посвященного вопросам наблюдения на выборах 10 сентября.

Она отметила, что "это неплохо", в том числе учитывая летний отпускной период и новизну самого механизма голосования без открепительных.

Новый механизм голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения опробуют в единый день голосования 10 сентября только в двадцати регионах, где пройдут выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний.