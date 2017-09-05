Росздравнадзор объявил о снижении цен на жизненно важные лекарства

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Цены на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) за семь месяцев 2017 года снизились на 0,6%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

Как отметили в ведомстве, государственное регулирование цен на лекарственные препараты затрагивает только те, что включены в список ЖНВЛП, контроль за применением цен на данную группу лекарств относится к компетенции органов исполнительной власти субъектов РФ. Цены на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, определяются аптечными организациями самостоятельно.

"В соответствии с постановлением правительства РФ… Росздравнадзор ежемесячно проводит мониторинг цен на ЖНВЛП в стационарных лечебно-профилактических и аптечных учреждениях. За семь месяцев текущего года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на ЖНВЛП снизился на 0,6%", — говорится в сообщении.

Как уточнили в Росздравнадзоре, снижение цен на ЖНВЛП наблюдается с марта, в июле оно составило 0,1%. За аналогичный период 2016 года наблюдалось повышение розничных цен на 0,4%.