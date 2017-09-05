В Москве в День города выступят около 4,5 тысячи артистов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В предстоящие выходные дни, 9-10 сентября, когда Москва отметит свое 870-летие, создавать праздничное настроение для жителей и гостей столицы будут 4,5 тысячи артистов, сообщили РИА Новости во вторник в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"В честь Дня города 4,5 тысячи артистов, более 30 московских театров, 50 музыкальных и танцевальных коллективов подготовили для гостей праздничных площадок на Тверской улице невероятно зрелищную праздничную программу. Больше всего представлений пройдет на площадке "Москва созидает": там разместятся сразу четыре сцены, на которых два дня подряд можно будет смотреть выступления артистов оперы и балета, концерты, сцены из культовых спектаклей московских театров", — рассказали в оргкомитете.

На площадке "Москва покоряет" гости смогут стать участниками "торжественной встречи Юрия Гагарина", понаблюдать за "тренировкой космонавтов" и послушать "космическую музыку". Здесь же пройдут мастер-классы от Московского планетария и Федерации парашютного спорта России.

Площадку "Москва строит" украсят необычными арт-объектами в виде главных московских достопримечательностей. На площадке "Москва открывает" посетители увидят пластический перформанс и смогут поучаствовать в "экспедиции на Северный полюс" и археологических раскопках. "На площадке "Москва созидает" в честь юбилея столицы — сцены из знаковых спектаклей московских театров, выступление легендарного ансамбля "Персимфанс", художественный и скульптурный салоны, балетный класс и множество других увлекательных событий и уникальных возможностей для самых творческих гостей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на спортивной площадке "Москва ставит рекорды" выступят чемпионы мира по брейкдансу, команда Predatorz Crew с часовым танцевальным интенсивом, созданным специально ко Дню города. Кроме того, здесь пройдут показательные выступления по современным танцам, спортивным бальным танцам и чирлидингу. Здесь же разместится главная концертная сцена праздника, где хедлайнерами программы 9 сентября станет группа "Браво", а 10 сентября – группы "Ундервуд", "Несчастный случай", ВИА "Татьяна" и Александра Ф.Скляра с группой "Ва-Банкъ".