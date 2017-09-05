В Москве в День города выступят около 4,5 тысячи артистов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В предстоящие выходные дни, 9-10 сентября, когда Москва отметит свое 870-летие, создавать праздничное настроение для жителей и гостей столицы будут 4,5 тысячи артистов, сообщили РИА Новости во вторник в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".
На площадке "Москва покоряет" гости смогут стать участниками "торжественной встречи Юрия Гагарина", понаблюдать за "тренировкой космонавтов" и послушать "космическую музыку". Здесь же пройдут мастер-классы от Московского планетария и Федерации парашютного спорта России.
Площадку "Москва строит" украсят необычными арт-объектами в виде главных московских достопримечательностей. На площадке "Москва открывает" посетители увидят пластический перформанс и смогут поучаствовать в "экспедиции на Северный полюс" и археологических раскопках. "На площадке "Москва созидает" в честь юбилея столицы — сцены из знаковых спектаклей московских театров, выступление легендарного ансамбля "Персимфанс", художественный и скульптурный салоны, балетный класс и множество других увлекательных событий и уникальных возможностей для самых творческих гостей", — говорится в сообщении.