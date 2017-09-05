Программу замены ветхих школ в Тюменской области завершат через три года

ТЮМЕНЬ, 5 сен — РИА Новости. Тюменские власти планируют реализовать программу замены всех деревянных школ на новые здания в течение трех лет, всего в план включены 33 школы региона, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Для школ с количеством до 40 учащихся планируется построить быстровозводимые блочно-модульные здания. Для образовательных учреждений, где учатся более 150 человек, возвести капитальные строения. За их основу предлагается взять удачно реализованные проекты", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в Тюменской области по программе замены ветхих школ, действующей с 2013 года, уже построены 10 новых образовательных учреждений.

"Несмотря на сложную ситуацию в экономике, мы не собираемся тормозить процесс ввода новых школ. В нынешних условиях целесообразно применять проекты, хорошо зарекомендовавшие себя ранее. Это позволит не тратить время и деньги на новое проектирование, экспертизу и прочие процедуры. Такой подход гарантированно ускорит цикл строительства каждого нового объекта", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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