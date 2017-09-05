МВД передало астраханским властям предложения о создании вытрезвителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Управление МВД по Астраханской области передало в региональное правительство предложения и пакет документов по созданию в области медицинских вытрезвителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД.

Ранее губернатор Астраханской области Александр Жилкин сообщил, что в регионе планируют восстановить систему вытрезвителей. По его словам, необходимо найти юридическое сопровождение этой инициативы

"Уже на протяжении почти трех лет, как только в РФ начали создаваться первые медвытрезвители, мы (УМВД по Астраханской области – ред.) начали смотреть, как это реализуется в других регионах, например, в Татарстане, Белгороде, Воронеже, и эти предложения отправлять в правительство, чтобы тоже открыть на заготовленной базе в регионе медвытрезвители. Теперь уже полный пакет документов, который мы собрали, предложения с учетом того, что мы узнали в других регионах, были переданы в правительство", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что теперь от местных властей зависит, как будут функционировать медицинские вытрезвители. На полицию в случае их появления ляжет задача доставки в учреждения людей в состоянии алкогольного опьянения.

По словам представителя регионального правительства, детали данной инициативы (сроки реализации, стоимость создания вытрезвителей и другое) пока неизвестны. "Пока это только проект, он не просчитан, а также административно и нормативно не организован", — подчеркнул собеседник агентства.

Медвытрезвители МВД в России закрылись в 2011 году в ходе реформы министерства, их функции были переданы медицинским учреждениям. Еще осенью 2016 года главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что в преддверии ЧМ-2018 в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, в обязательном порядке откроют вытрезвители. Поздней он заявил РИА Новости, что окончательного решения по организации системы вытрезвителей в России, в том числе и в городах, где пройдут матчи турнира, пока нет, но вопрос прорабатывается.

В свою очередь вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко назвал правильной идею вернуть на время чемпионата мира по футболу 2018 года вытрезвители и заявил, что "это создание человеческих условий для фанатов, которые перебрали". В феврале 2017 года член Общественной палаты РФ Владимир Слепак заявил о намерении просить министра здравоохранения Веронику Скворцову обязать Минздрав восстановить в стране систему медицинских вытрезвителей, по его мнению, эта мера, в частности, поможет предотвращать нападения на медиков.