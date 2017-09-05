"Роснефть" построит в Якутске детский образовательный центр до 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Якутия на Восточном экономическом форуме подпишет соглашение с "Роснефтью" о строительстве до 2020 года в столице республики образовательного центра для детей, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Егор Борисов.

"Подпишем соглашения с "Роcнефтью". Они, кроме тех, обязательств, которые имеют с республикой в рамках общих соглашений, взяли на себя обязательство построить очень хороший образовательный центр для малой академии наук в Якутске, для детей. Конкретные сроки — построить до 2020 года образовательный центр. Суммы инвестиций большие", — сказал Борисов.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.

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