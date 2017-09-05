Минздрав не устанавливает шаблонных требований к лечению пациентов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минздрав РФ не устанавливает шаблонных требований к лечению пациентов, клинические рекомендации необходимы для определения алгоритма ведения больного, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее "Известия" сообщили, что Минздрав предлагает к 2019 году распространить на все регионы систему клинических рекомендаций, планируется, что медики в своей работе будут опираться на общие стандарты.

"В соответствии с международной практикой и разработками ВОЗ, клинические рекомендации являются документами, которые устанавливают алгоритм ведения больного, диагностики и лечения. Они не устанавливают единообразных "шаблонных" требований к лечению всех пациентов, а содержат логистическую структуру действий врача с использованием доказавших свою эффективность методов диагностики и лечения, выбор которых определяется индивидуальными особенностями течения болезни, сопутствующими заболеваниями, поло-возрастными характеристиками пациента и другими факторами. Лечение любого больного всегда индивидуально, и определение тактики лечения в каждом конкретном случае относится к компетенции лечащего врача", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, особый раздел в структуре клинических рекомендаций составляют критерии качества оказания медицинской помощи при данном заболевании. Это свод обязательных требований, исполнение которых прямо и высокодостоверно влияет на исход заболевания. Критерии качества утверждаются отдельно приказами Минздрава России и являются обязательными для исполнения.

"Клинические рекомендации не следует путать со стандартами медицинской помощи. Стандарты — это технологические карты, разработанные на основе клинических рекомендаций, представляющие собой перечень услуг, лекарств, медицинских изделий и других компонентов лечения, которые могут использоваться при конкретном заболевании, с усреднёнными частотой и кратностью их представления в группе больных с данным заболеванием. Стандарты не могут использоваться лечащим врачом: это документы, используемые организаторами здравоохранения для планирования и экономических расчетов, в частности при подготовке программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи", — добавили в пресс-службе.