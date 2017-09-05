Общественный совет МВД: финансирование охраны в школах надо менять

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Разрозненная структура и размытая ответственность муниципалитетов по оплате охраны школ в Подмосковье не способствует совершенствованию системы охраны и росту профессионализма сотрудников охранных предприятий, считает замначальника Общественного совета ГУ МВД по Московской области, председатель профсоюза негосударственной сферы безопасности Дмитрий Галочкин.

Во вторник во время урока информатики ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По данному факту СК РФ возбудил дело по статье "хулиганство".

По словам эксперта, ситуация с охраной школ в Московской области кардинально отличается от Москвы, где ответственность за обеспечение безопасности взяло на себя правительство столицы, в том числе по финансированию в рамках программы "Безопасный город".

"В Московской области налицо разрозненная структура и размытая ответственность муниципалитетов по оплате охраны. И это, увы, не способствует совершенствованию системы и росту действенного профессионализма сотрудников охранных предприятий", — сказал Галочкин РИА Новости.

По его словам структуры НСБ – объединения работников охранных, сторожевых, детективных предприятий, и активисты проекта "Безопасная столица" уже поднимали эту тему ещё до драматических событий в Ивантеевке.

Галочкин также сообщил, что возьмет под контроль инцидент в Ивантеевке, чтобы вместе с коллегами провести независимый мониторинг и анализ ситуации с точки зрения сложившейся практики действий школьной охраны в данном ЧП.

"Также уверен, что к урегулированию обстановки в школе должны подключиться профессиональные психологи, специализирующиеся на ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций — коллективы всех классов и педагоги явно нуждаются в этом незамедлительно", — сказал собеседник агентства.