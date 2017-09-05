ВТБ готов рассмотреть возможность оформлять документы в своих офисах

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Группа ВТБ готова рассмотреть возможность оформлять документы для граждан РФ в своих офисах, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Ранее вице-президент Сбербанка в кулуарах Восточного экономического форума сообщил о планах по запуску пилотных проектов по оформлению документов для физлиц. Проект будет запущен в нескольких регионах России — банковские сотрудники будут выполнять функции сотрудника многофункциональных центров (МФЦ), где граждане смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт и водительские права.

В ВТБ отметили, что банк уделяет большое внимание социальным проектам, в частности, помогает клиентам подготовить документы для регистрации бизнеса.

"Группа ВТБ также готова рассматривать участие в аналогичных проектах для физлиц", — сообщили в пресс-службе.

В ВТБ добавили, что речь идёт об участии банка в оформлении документов, но каких не уточнили.