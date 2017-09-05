Университет Хоккайдо и МГУ создадут образовательную платформу

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Университеты Хоккайдо и Ниигаты планируют создать к маю с МГУ и одним из дальневосточных вузов совместную образовательную платформу для привлечения инвестиций в подготовку специалистов двух стран; одна из целей проекта – это сотрудничество в рамках выполнения плана Синдзо Абэ из 8 пунктов, сообщил РИА Новости ректор Университета Хоккайдо Тойохару Нава.

В мае 2016 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил план сотрудничества из восьми пунктов, включающий сферы здравоохранения, градостроительства, энергетики, диверсификации промышленности.

"Сейчас у нас новый проект. Университет Хоккайдо совместно с Университетом Ниигата с японской стороны, а также МГУ и один из университетов, представляющих Дальний Восток – с российской стороны планируют создание совместной образовательной платформы", — сказал Нава, который принимает участие в Восточном экономическом форуме.

По его словам, одна из целей этой платформы – "это конкретное сотрудничество по пунктам программы" из 8 пунктов, которую предложил Абэ.

"В России достаточно много сильных университетов. То есть один из механизмов – это определить ключевые университеты, которые могли бы вести диалог с японской стороной напрямую по этим вопросам", — отметил Нава.

"Достаточно сложно развивать образование, используя только государственные ресурсы, поэтому одна из целей этой платформы – это привлечение частных инвестиций в подготовку специалистов двух стран", — подчеркнул он.

Ректор указал, что в мае 2018 года, на Хоккайдо должно состояться первое заседание в рамках совместной платформы – встреча между ректорами российских и японских вузов.

"Перед этим предстоят детальные обсуждения между российской и японской стороной и мы планируем, что к маю мы сможем сформировать какой-то конкретный пан действий, который ректоры смогут одобрить", — сказал Нава.

Он также рассказал, что в июле обсуждал с ректором МГУ Виктором Садовничьим перспективы сотрудничества. "Одно из предложений было также создание студенческого союза под эгидой совместной образовательной платформы", — отметил Нава.