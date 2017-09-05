Демоверсию устного экзамена по русскому для 9 класса опубликуют во вторник

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Рособрнадзор во вторник опубликует демоверсию устного собеседования по русскому языку для учеников 9 классов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов журналистам.

"Устная часть по русскому языку в этом году как допуск к итоговой аттестации 9 классов… будет реализована. Сегодня (во вторник) мы опубликуем демоверсию", — сказал Кравцов.

Как отметила руководитель федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько, собеседование станет допуском к основному испытанию, тестирование этого формата начнется осенью текущего года в 19 регионах.

"В советской школе проводились устные экзамены, но с подготовкой. Мы планируем проверять спонтанную речь", — сообщила Цыбулько, отметив, что собеседование будет оцениваться по системе зачет/незачет.