Минобрнауки обсудит вопрос о предоставлении школам медкарт учащихся

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Минобрнауки России обсудит с регионами вопрос о предоставлении медицинских данных школьников образовательным организациям, сообщила журналистам замминистра образования и науки Татьяна Синюгина в кулуарах Восточного экономического форума.

"В ближайшей перспективе проводим с коллегами совместное совещание с регионами по этой теме, то есть мы хотим послушать из регионов, насколько остро вопрос стоит, как они эти проблемы решают", — сказала Синюгина.

Над вопросом предоставления школам медкарт Минобрнауки работает совместно с Минздравом.

Замминистра отметила, что образовательные организации не в праве требовать медицинскую карту или выписки о здоровье учащихся, что, по ее мнению, затрудняет работу в сфере охраны здоровья.

Однако мнение родительской общественности по этому вопросу разделилось: кто-то поддерживает, кто-то категорически против. Минобрнауки будет обсуждать с родительскими общественными организациями эту проблему, подчеркнула Синюгина.

"Мы понимаем, что лучше знать и лучше бы мы эту информацию имели, чем потом какие-то последствия достаточно серьезные для ребенка устранять", — добавила замминистра.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.