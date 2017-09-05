На ВДНХ пройдет московский международный форум "Город образования"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Московский международный форум "Город образования" с 7 по 9 сентября пройдёт на территории ВДНХ, в его работе примут участие более 250 российских и международных экспертов из более чем 40 городов мира, сообщает пресс-служба столичного департамента образования во вторник.

"Московский международный форум "Город образования", в котором примут участие более 250 российских и международных экспертов, состоится с 7 по 9 сентября. На площадке форума пройдут более 200 событий деловой программы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 150 российских и зарубежных компаний представят актуальные программы, методики и проекты в сфере обучения и контроля качества образования, на мероприятии будут представлены 80 экспонентов высокотехнологичных компаний, работающих в сфере образования, а также экспозиции, посвящённые Московской электронной школе и предпрофессиональному образованию.

"Надо сказать, что форум такого масштаба в Москве — это действительно знаковое событие, как для системы образования Москвы, так и для системы образования России… с учётом того, какой интерес вызвал данный форум у всех региональных министров образования… И… я хочу поздравить также нас всех с тем, что Москва вошла действительно в лидеры системы образования мира… И эти успехи нужно… обсуждать… на большом количестве площадок", — сказал вице-президент АО "Управляющая компания "Просвещение" Алексей Шаповалов в ходе пресс-конференции, посвященной форуму, на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня" во вторник.

При этом он отметил, что компания "Просвещение" примет участие в форуме в качестве партнёра, организатора и участника большого количества мероприятий. Например, добавил Шаповалов, на "круглом столе" 7 сентября "хотели поговорить о системе образования через призму инвестиций в образование", а 8-9 сентября совместно с Московской электронной школой — провести несколько уроков и продемонстрировать свои достижения.

По данным департамента образования Москвы, форум станет крупнейшей коммуникационной и выставочной площадкой, демонстрирующей практический опыт по интеграции городских ресурсов для эффективной реализации идей открытого образования, использования потенциала организаций науки, культуры, бизнеса с целью формирования компетенций будущего у школьников.

При этом среди основных мероприятий деловой программы форума: международная конференция руководителей систем образования из более чем 40 городов мира, включая Шанхай, Сеул, Гонконг, Вену, Абу-Даби, Нью-Дели, Дюссельдорф, Тело-Авив, Стамбул, Хельсинки и другие, добавляет пресс-служба департамента. Также в рамках форума состоится конференция Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки "Образование с высокими возможностями для каждого" с участием первых лиц в сфере образования России.

Планируется, что форум посетят более 30 тысяч гостей.