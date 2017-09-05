Минобрнауки представило предложения по экспертизе учебников

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Минобрнауки России представило правительству и президенту РФ свои предложения по совершенствованию экспертизы школьных учебников, заявила журналистам замглавы Минобрнауки Татьяна Синюгина в кулуарах Восточного экономического форума.

"Соответствующие предложения по проведению экспертизы внесены и в правительство, и президенту. Ждем того решения, которое будет принято", — сказала Синюгина.

Какие именно предложения представило Минобрнауки, замминистра не уточнила, так как считает неправильным озвучивать их до соответствующих решений. Но пояснила, что предложения представляют позицию ведомства по этому вопросу: как в Минобрнауки видят обновленную процедуру экспертизы учебников, какой она должна быть и какие нужно принять решения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки представить предложения по повышению качества экспертизы учебников для общеобразовательных школ. Как заявляла глава ведомства Ольга Васильева, схема, по которой будет осуществляться экспертиза учебников, определится к 1 сентября.