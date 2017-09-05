На Вологодчине разработают бренд "Вологодская ярмарка"

ВОЛОГДА, 5 сен — РИА Новости, Виктория Смирнова. Бренд "Вологодская ярмарка", под которым не реже двух раз в месяц в районах региона будут проводить ярмарки по продаже экологически чистой продукции по доступным ценам, разработают на Вологодчине, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Алексей Кожевников.

"Ярмарки, на которых вологжане смогут приобрести экологически чистую продукцию по доступным ценам, планируют проводить во всех муниципалитетах области не реже двух раз в месяц. Это также должно стать одним из способов поддержать жителей на местах, у которых есть излишки сельскохозяйственной продукции — будь то молочные продукты, овощи, фрукты или мед", — сказал Кожевников.

По его словам, товарооборот на ярмарках составляет порядка 2,2 миллиарда рублей, созданы около семи тысяч ярмарочных мест.

"Это должен быть еще один бренд Вологодской области наравне с уже существующими — "Великий Устюг — Родина Деда Мороза", "Вологодское кружево", "Вологодское масло" и другие. Это должно быть узнаваемое всеми гражданами явление. Логотип и оформление бренда "Вологодская ярмарка" сейчас в разработке", — сказал замгубернатора.

Он отметил, что территории, на которых развернутся ярмарки в районах, планируют облагородить, а также привести в порядок и близлежащие площадки — парки, скверы, подъездные пути.