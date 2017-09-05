Руденя: на неотложный ремонт Речного вокзала в Твери выделят 2,3 млн рублей

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Почти 2,3 миллиона рублей выделят власти Тверской области из резервного фонда региона на противоаварийные работы в здании Речного вокзала города Твери, сообщил РИА Новости губернатор области Игорь Руденя.

Решение о выделении средств было принято во вторник на заседании бюджетной комиссии региона. Частичное обрушение стены здания Речного вокзала произошло 7 августа. Людей в помещении на этот момент не находилось, пострадавших нет. Была создана рабочая группа для принятия решений относительно сохранения памятника культуры. Проводится экспертиза состояния объекта.

"Этот объект является символом города Твери, поэтому он должен быть восстановлен. Сейчас наша основная задача — не допустить дальнейшего обрушения, обеспечить безопасность восстановительных работ, придать объекту эстетичный вид. На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в здании Речного вокзала Твери выделено почти 2,3 миллиона рублей", — сказал Руденя.

Как отметил губернатор, предусматривается оперативное проведение мероприятий, предупреждающих дальнейшее разрушение здания. Это установка подпорных стоек, разбор завалов, что позволит обеспечить доступ специалистов для обследования здания.

Часть средств будет направлена на инженерные и проектные работы для подготовки к восстановлению здания.

О необходимости восстановить здание в историческом виде губернатор заявил журналистам в середине августа. В настоящее время для обеспечения безопасности на объекте дежурят сотрудники МЧС и полиции, движение пешеходов и транспорта на прилегающей территории перекрыто. Вокруг здания установлено ограждение.

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