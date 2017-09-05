Евкуров хочет привлечь бывших боевиков к борьбе с терроризмом

МАГАС, 5 сен — РИА Новости, Адам Буражев. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров намерен привлечь бывших членов бандгрупп, раскаявшихся и вернувшихся к мирной жизни, к работе по информационному противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма.

"На встречах со студентами и учащимися старших классов они могли бы рассказывать об ухищренных способах лжеидеологов вербовки социально уязвимой молодёжи в ряды террористических организаций. Эту работа нужно провести для вскрытия и разоблачения в сознании молодежи, находящейся в группе риска, методов маскировки истинных целей и стремлений экстремистов, предотвращения распространения радикальных, угрожающих обществу идей среди подрастающего поколения", — сказал Евкуров на совещании в Магасе.

По его словам, конечной целью развернутых профилактических мероприятий в школах и вузах должно стать сформированное мировоззрение по устойчивому неприятию обществом террористической идеологии.

"Думаю, что молодежь будет лучше прислушиваться к советам людей, которые сами прошли через все это и на своем горьком опыте поняли, что вербовщики и идеологи террористов преследуют меркантильный интерес. Они реализуют свои планы под внешне привлекательными лозунгами борьбы за свободу, защиту религиозных ценностей", — сказал глава республики.

К первоначальной цели вербовщиков он отнес изоляцию человека от родных, близких, друзей. Путем давления на личность они вынуждают рекрута отказаться от всех прежних отношений, которые могут помешать его обработке и успешному вовлечению в ряды террористов. Вследствие подобной целенаправленной работы происходит подмена наиболее близких человеку людей, даже родителей, на так называемых "духовных сестер и братьев".

"При этом вербовщики, не имеющие духовного образования, пытаются демонстрировать свои знания в теологической сфере, пользуясь доверием, сознательно искажают значения истинных религиозных ценностей и понятий, вбивают в голову мысль о том, что с родителями, имамами мечетей можно не считаться", — отметил Евкуров.

Он призвал родителей участников бандподполья убедить своих детей сдаться властям, склонить их к чистосердечному признанию и подписанию досудебного соглашения. При этом Евкуров привел множество примеров, когда бывшие участники НВФ вернулись к мирной жизни.

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