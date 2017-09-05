Минобрнауки считает проект "Всероссийская школьная летопись" очень полезным

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Образовательный проект "Всероссийская школьная летопись", стартовавший в России с начала этого учебного года, является настоящей методической находкой для педагогов, заявила во вторник замдиректора Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России Ирина Тараданова.

"Всероссийская школьная летопись" — совместный проект фонда "Живая классика" и Российской государственной детской библиотеки. В рамках проекта каждый российский класс может создать и издать свою "Книгу класса".

"С точки зрения министерства образования и науки это очень полезный и важный проект, который позволит разнообразить и внеурочную деятельность, и наши школьные будни", — сказала Тараданова на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, при работе над книгой школьники смогут получить навыки проектной деятельности и работы в команде.

"Данный проект как никакой другой является замечательной методической находкой для педагога, который позволяет в рамках написания "книги класса" все эти умения развивать и закреплять", — сказала представитель Минобрнауки.

Как в свою очередь сообщила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, ежегодно будет проводиться конкурс эссе, которые вошли в "книги классов" российских школ, лучшие работы выйдут отдельной книгой, которая будет храниться в РГДБ.