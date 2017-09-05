Пожигайло назвал розыгрыш с "письмом от Серебренникова" безнравственным

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Глава Общественного совета при Минкультуры РФ Павел Пожигайло считает розыгрыш пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), которые попросили немецкого актера Ларса Айдингера опубликовать письмо от имени Кирилла Серебренникова, безнравственным, поскольку режиссер от этого мог пострадать.
Позже стало известно, что от имени режиссера с Айдингером говорили пранкеры. Кузнецов рассказал РИА Новости, что своим звонком Айдингеру они хотели показать, что дело Седьмой студии "превратилось в театр", и сторонники режиссера Кирилла Серебренникова не хотят ни в чем разбираться, принимая только свою точку зрения.
По его словам, розыгрыш первых лиц государства может быть интересным, но для розыгрыша обычных людей "особого ума не надо".
Пожигайло подчеркнул, что в розыгрыше с письмом от имени Кирилла Серебренникова не видит мотивации. "Это становится немножко подлым с моей точки зрения. Когда речь идет об обычном человека, особенно человеке, находящемся в сложной ситуации, конечно, это безнравственно", — заключил глава Общественного совета.