Васильева предложила изменить методику преподавания языков в школах

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Глава Минобрнауки России Ольга Васильева предложила поменять методику обучения иностранному языку в школе, сделав ставку не на чтение и перевод, а на живое общение.

"У нас огромное количество прекрасных методистов. Давайте перейдем от чтения и перевода к тому, чтобы он (иностранный язык — ред.) был живым инструментом, — общению", — сказала Васильева в ходе встречи с молодыми учеными на полях ВЭФ-2017.

Она отметила, что уровней знания иностранного языка несколько. В первую очередь, по ее мнению, россияне должны владеть разговорным английским. На более высоком уровне — письменная речь, которая необходима, в частности, при написании научных статей.

"То, что менять подход нужно, это 100%", — добавила министр.

Ранее в августе Васильева на Общероссийском родительском собрании заявила о проблеме в системе преподавания иностранных языков в российских школах. По ее словам, большое количество уделенных часов на изучение иностранного языка не дает должного результата.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.