История Владимирского централа в лицах: от сына Сталина до шпиона Пауэрса

ВЛАДИМИР, 5 сен – РИА Новости. Тюрьма "Владимирский централ" получила легендарную известность в России после одноименной песни Михаила Круга, но истории, скрытые за этим тюремным романтическим флером, куда богаче и страшнее. В разные годы ее узниками были Михаил Фрунзе, певица Людмила Русланова и актриса Зоя Федорова, члены семьи Сталина, включая его сына Василия, американский летчик шпион Фрэнсис Пауэрс и многие другие.

Владимирский централ (Федеральное казенное учреждение Тюрьма №2 УФСИН России по Владимирской области) не только самая легендарная тюрьма в России, но и, по словам ее начальника Алексея Климова, самая большая в стране. Учреждение рассчитано на размещение 1080 человек, 890 из них в условиях тюремного режима. Сейчас здесь содержится 350 человек, 235 из которых в тюрьме. Сможет ли оставить хоть кто-нибудь из нынешних заключенных такой же след в истории, как и прежние узники…

© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН России по Владимирской области Тюрьма "Владимирский централ" во Владимире © Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН России по Владимирской области Тюрьма "Владимирский централ" во Владимире

От мелких мошенников до политзаключенных

По словам руководителя тюремного музея Игоря Закурдаева, написавшего несколько книг по истории Владимирского централа, эта тюрьма ведет свою историю с 1783 года. Здесь сначала сидели за незначительные преступления – за мелкое воровство "ценою ниже 20 рублей" и мошенничество.

"В 1783 году императрица Екатерина II собственноручно пишет проект устава тюрем. Она вводит должность тюремщика, начальника тюрьмы, присягу, "запрещение во взятке", какая должна быть тюрьма – гражданская и уголовная, и как обходиться с тюремными: "С тюремными вообще обходиться человеколюбиво, но при том иметь за ними крепкое неослабное во всякое время смотрение", — сказал Закурдаев.

В этом же году было создано Владимирское попечительское общество о тюрьмах. В его состав входили богатые купцы, дворяне, священнослужители. Александр Герцен, находясь во Владимире в ссылке, подал жалование на нужды тюрьмы 25 рублей ассигнациями.

"После первой русской революции тюрьма уже имела ярко выраженный политический характер. Сидели здесь польские повстанцы, участники кронштадских восстаний. Будущий советский военачальник Михаил Фрунзе сидел за вооруженное нападение на чина полиции при исполнении обязанностей – это терроризм, уголовная статья. По столыпинским законам был приговорен к смертной казни, но царь его помиловал и заменил шестью годами каторги", — сообщил Закурдаев.

После революции 1917 года, по информации Закурдаева, все в корне изменилось: старую инспекцию ликвидировали, а новую не создали. "Из протоколов карательного отдела: "отсутствие ясного представления о методах исправления преступников привело некоторые места заключения к одному ненормальному явлению, а именно – к самоуправлению заключенных". Где сидели большевики – у "власти" большевики, где анархисты – там анархисты, где бандиты – там бандиты. И только в 1919 году вся эта демократия прекращается и создаются карательные отделы, которые распределили права и обязанности между сотрудниками", — уточнил Закурдаев, отметив, что период безвластия, с 1918 по 1919 годы, породил новую категорию заключенных – воры в законе, расцвет которой настал в период новой экономической политики.

В 20-ые годы прошлого века тюрьма уже называлась "губернский исправительный дом". На базе тюрьмы работали различные кружки, велась лекционная работа, был даже свой театр. В этот период здесь сидели священнослужители, дворяне, интеллигенция, которые сами же возглавляли эти кружки.

"В 40-ые годы тюрьма стала Особой тюрьмой госбезопасности. Сидел здесь отец Юлиана Семенова – Семен Александрович Ляндрес. Документов этого периода сохранилось очень мало. В 1941 году началась война, и осенью этого года вся документация уничтожена, потому что тюрьма готовилась к эвакуации в город Иваново", — продолжил Закурдаев.

© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН России по Владимирской области Тюрьма "Владимирский централ" во Владимире © Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН России по Владимирской области Тюрьма "Владимирский централ" во Владимире

Лидия Русланова



После войны в этой тюрьме находились видные деятели культуры, науки и искусства. "Известный писатель и поэт Даниил Андреев в стенах этой тюрьмы написал книгу "Роза мира". Академик Василий Парин, основоположник космической медицины, под его руководством в годы войны создаются кровозаменители – плазма. Ученый, секретарь музея Эрмитаж Лев Раков, Василий Витальевич Шульгин, принимавший отречение Николая II от престола, создатель и вдохновитель белогвардейского движения – в 1944 году был тайно арестован контрразведкой СМЕРШ в Югославии и тайно перевезен через границу, получил 12 лет тюрьмы и лагерей", — перечислил Закурдаев.

В списке именитых заключенных Владимирского централа и известная певица Лидия Русланова, которая была освобождена после смерти Сталина.

"У нее в учетной карточке записано "Русланова — Крюкова". Генерал Владимир Крюков – лучший друг Георгия Жукова. Дело в том, что после войны Сталину не нравился возросший авторитет маршалов Победы, поэтому многие военачальники попали под наблюдение, а их окружение было подвергнуто арестам, в том числе и Крюков с Руслановой "за участие в антисоветской группе". Ее арестовали прямо с концерта. Она привезла сюда семь чемоданов костюмов и туфель. А вот ее сокарменица актриса Зоя Федорова приехала сюда из лагеря в одной телогрейке", — рассказал Закурдаев.

По его информации, сидели здесь и вторая жена Семена Буденного оперная певица Большого театра Ольга Михайлова, и сотрудник конструкторского бюро Лавочкина Георгий Угер. "Когда он выходил на прогулку, возле камеры выставлялся часовой. Никто, кроме начальника тюрьмы, в камеру не входил. В камере он делал чертежи радиостанций, которые потом по секретной почте отправлялись в Москву", — сообщил Закурдаев.

Но особое место, по данным руководителя музея, в тюрьме занимали номерные заключенные. Сам факт нахождения номерного заключенного был в секрете. Никто из надзорсостава не знал ни фамилию, ни прошлого этих людей. Числился только один номер, который присваивался особым совещанием Госбезопасности в Москве. Все эти номерные заключенные были только арестованы. Лишь после смерти Сталина им вернули фамилии, осудили, а позже реабилитировали, но не всех. Под номерами находились буржуазное правительство Литвы, Латвии, Эстонии, члены семьи Сталина Аллилуевы.

© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН России по Владимирской области Тюрьма "Владимирский централ" во Владимире © Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН России по Владимирской области Тюрьма "Владимирский централ" во Владимире

Василий Сталин



"Под вымышленной фамилией сидел сын Сталина Василий. Вот его карточка – Васильев Василий Павлович. Они сидели строго в одиночных камерах. Лишь только во время прогулки могли встретиться со своей семьей во дворе, час-полтора, потом их снова разводили по одиночным камерам. Находясь в камере, они могли заниматься литературной деятельностью, отдыхать в любое время суток, даже иметь деньги в камере – до ста рублей. Но за любое нарушения режима они могли годами друг друга не видеть", — сказал Закурдаев.

Он отметил, что Василий Сталин был арестован буквально через месяц после смерти отца. Сидел он здесь за "нецелевой расход денежных средств" — деньги, которые должны были идти на строевую подготовку Московского военного округа, направлялись на строительство стадионов и содержание спортивных команд. "Находясь в тюрьме, он работал в мастерских, был "с руками" человек. Его руками был сделан рулевой механизм для тележки, на которой возили пищу для осужденных. Ветераны, сотрудники тюрьмы, хорошо отзывались о Василии Сталине", — сообщил руководитель тюремного музея.

По его сведениям, сидели во Владимирском централе также военные преступники – генералы Вермахта, разведка Абвера в полном составе, личная охрана Гитлера. "В течение 10 лет с ними работал Комитет Госбезопасности. После визита канцлера (ФРГ Конрада) Аденауэра их всех перевези в Германию досиживать свои сроки. Умерших во время заключения и похороненных здесь немцев эксгумировали и вывезли для захоронения на родину", — рассказал Закурдаев.

Он уточнил, что сидели здесь также генералы Квантунской армии, многие из которых скончались во время заключения, и на территории кладбища есть памятник японским военнопленным.

"С конца пятидесятых по 1978 года здесь сидели диссиденты и правозащитники инакомыслящих, которые имели статус особо опасных преступников. А также американский летчик шпион Пауэрс", — завершил перечисление громких имен заключенных Закурдаев.

© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН России по Владимирской области Экскурсия для журналистов по тюрьме "Владимирский централ" во Владимире © Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН России по Владимирской области Экскурсия для журналистов по тюрьме "Владимирский централ" во Владимире

Музея нет



Первое на что натыкаешься глазами, подходя к тюремному контрольно-пропускному пункту, объявление: "Музея нет". По информации начальника Владимирского централа Андрея Климова, вопрос о возможности посещения тюремного музея один из самых часто задаваемых, но как минимум еще около года объявление не снимут.

"Когда вышла песня Круга "Владимирский централ", криминальная субкультура приобрела некую романтику и активно пропагандировалась в стране. Появилось очень большое количество желающих посетить это учреждение. В планах есть создание открытого музея. Он будет вынесен за территорию учреждения. Мы сейчас освободили там помещение и приступили к ремонтным работам. Надеюсь, в следующем году мы его официально откроем. Ремонт производим за счет средств от внебюджетной деятельности", — рассказал Климов.

"Там мы планируем воссоздать обстановку кабинета начальника учреждения, камеры тюрьмы царских времен, советского периода, современную. Там же мы планируем продавать производимую нами продукцию – те же самые мячи "Владимирский централ", — добавил он.

Сам автор песни "Владимирский централ" Михаил Круг, о чем свидетельствует одна из фотографий на стене тюремного коридора, выступил в этой тюрьме в 2002 году с концертом. После Круга приезжали Юрий Шевчук, Трофим, Александр Розенбауем, писатели. Многие осужденные с удивлением и восторгом отмечают, что на свободе не могли увидеть такого. "Даже воспитательный характер это имеет, потому что люди (после концерта) выходили другими с другими глазами", — отметил Закурдаев.

Заработать на музей планируют с помощью собственного производства. "Мы производим спортивные товары. Это маты, боксерские груши, боксерские перчатки, мешки, козлы. Почти весь спортинвентарь, который только возможен, мы производим. Делаем мы это на заказ. Спорттовары производят для гражданских учреждений, в том числе школ. За первое полугодие удалось заработать 2 миллиона 900 тысяч рублей. ФСИН поставил задачу развития программы производственной деятельности. Нам установлена планка в 5%. Мы программу за полгода выполнили", — рассказал Климов.

Он добавил, что основная масса осужденных занимается неквалифицированным трудом. Помимо производства спортивного инвентаря, собирают распаечные коробки, красят на заказ электрические короба.

© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН России по Владимирской области Тюрьма "Владимирский централ" во Владимире © Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН России по Владимирской области Тюрьма "Владимирский централ" во Владимире

За решеткой по евростандарту



В старый корпус, с которого пошла история Владимирского централа, журналистам попасть в этот раз не удалось, зато показали один из новых. Отремонтирован и оборудован он с учетом евростандарта, как это не сюрреалистично звучит для свободного человека, привыкшего в понятие "евроремонт" вкладывать совсем другое значение.

"В этом корпусе уже соблюдены европейские стандарты: на каждого осужденного четыре квадратных метра, изолированный от общей площади камеры санузел, наливные полы, что не позволяет осужденным прятать запрещенные предметы в сделанных между досок деревянного пола схронах. Кроме того установлены датчики несанкционированного открытия дверей камер, окон для раздачи пищи. Обеспечено перекрытие окон с внешней стороны в случае попыток побега", — провел экскурсию Климов.

Хотя камеры и выглядят светлыми, чистыми и даже в какой-то степени уютными, мысли о том, что вот сейчас захлопнется эта серая тяжелая дверь, лязгнув тюремным замком, пугают.

Как рассказал Климов, в каждой камере установлено по две видеокамеры наблюдения, что позволяет всегда следить за заключенными. А записи с этих камер хранятся более 30 суток. Кроме того, камеры установлены на этажах, что позволяет контролировать и работу сотрудников.

"Раньше на каждый этаж этого корпуса был необходим сотрудник, который переходил от камеры к камере и вел надзор. Когда он отходил от камеры, то не мог видеть, что в ней происходит. Сейчас сотрудник в постоянном режиме может наблюдать на посту дистанционного надзора", — отметил Климов.