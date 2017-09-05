Медведев подчеркнул необходимость проведения капитального ремонта школ

ГОРКИ, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев напомнил губернаторам, что помимо строительства новых школ, нельзя забывать о необходимости проводить капитальный ремонт находящихся в эксплуатации учебных заведений.

"Школы, конечно, строить нужно обязательно, у нас программа большая, но не следует забывать о школах, которые эксплуатируются и которые не будут выводиться из эксплуатации, но которые требуют капитального ремонта", — заявил он во время рабочей встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Это не менее важная задача, чем просто строительство новых школ", — подчеркнул глава кабмина. Он отметил, что на это необходимо обратить внимание не только самому Куйвашеву, но и всем другим главам регионов.

В свою очередь, Куйвашев проинформировал премьера, что в этом году планируется увеличить количество число учебных мест на 4,8 тысячи. По его словам, уже сдан новый образовательный центр в Екатеринбурге, который включает школу и детсад. В ноябре планируется сдать в эксплуатацию еще одну школу на 1,1 тысячи мест.

"Усиленно ведем реконструкцию и увеличение наших площадей (в школах — ред.) в малых и средних городах", — добавил Куйвашев.

По его словам, регион подал заявку на участие в программе строительства школ на 2018 год. В следующем году в Свердловской области планируют начать строительство еще 12 школ. "Мы ищем механизмы государственно-частного партнерства, коллеги идут навстречу", — отметил Куйвашев.