В центре Москвы появились специальные парковки для электромобилей

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Парковки только для электромобилей установили на Красной Пресне, Остоженке, Большой Бронной, Малой Дмитровке, улице Бахрушина, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы во вторник.

"Знаки, обозначающие парковочные места для электроавтомобилей, установлены по семи адресам в Центральном административном округе столицы", — рассказал порталу заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Отмечается, что каждая мини-парковка рассчитана на два электрокара. Рядом с такими парковками разместят особые предупреждающие знаки, на которых будет изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки.

Добавляется, что владельцы электромобилей имеют право бесплатно оставлять машины на платных парковочных местах по всей Москве. Однако специальных парковок для них до недавнего времени в столице не было.