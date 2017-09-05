МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россияне чаще всего направляют жалобы в Росздравнадзор из-за нарушения их прав в сфере охраны здоровья, в частности, из-за отказа в операциях или бесплатном лечении, рассказали телеканалу RT в ведомстве.

"В первой половине 2017 года этой теме была посвящена четвертая часть всех обращений (25%)… Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. По данным экспертов, в том числе речь идёт об отказе проводить операции, процедуры и другое лечение бесплатно и в срок", — отмечает телеканал.

На втором месте находится вопрос качества медпомощи, ему посвящены 20% обращений. Отмечается, что эта проблема волнует россиян меньше, чем в 2016 году, когда ей были посвящены 53,9% обращений.

Большое недовольство вызывает у россиян поведение врачей, в том числе неумение медперсонала корректно разговаривать с пациентом. Также россиян волнуют проблемы со льготами на лекарства (10,1% звонков и писем).

По информации телеканала, в среднем в год Росздравнадзор получает более 60 тысяч обращений от граждан по различным вопросам. Чаще всего пациенты жалуются на акушеров-гинекологов, педиатров и онкологов.