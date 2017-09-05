Погорельцам в Иркутской области предложили 450 вариантов жилья

ИРКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Жителям ликвидированной деревни Бубновка и погорельцам из других населенных пунктов Иркутской области предложены в качестве вариантов для приобретения 450 жилых помещений в шести территориях Приангарья, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

На совещание, которое провел в понедельник в городе Киренске полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, главы муниципалитетов отчитались о проделанной работе по оказанию помощи погорельцам.

Ранее сообщалось, что весной 2017 года от пожаров в Иркутской области пострадали жители ряда территорий. В новом жилье нуждаются 325 семей, из них на текущий момент сертификаты получили 265. Самое большое количество пострадавших в Киренском районе, где пришлось ликвидировать деревню Бубновка. По данным пресс-службы, переселенцам "предложено около 450 жилых помещений".

"Переселенцам по закрытию Бубновки, и тем, кто пострадал от пожаров, предложено шесть вариантов расселения – в Шелехове, Иркутске, Иркутском районе, Ангарске, Усолье-Сибирском, Киренске. Люди выбирают, куда им переселяться. Эта работа идет уже более полутора месяцев. Квартиры все готовы", — сказал Сергей Левченко.

На совещании были заслушаны отчеты мэров Киренского, Чунского, Зиминского, Заларинского, Аларского районов, а также городов Черемхова и Саянска. В настоящее время все компенсационные выплаты пострадавшим осуществлены. Работа по выдаче жилищных сертификатов продолжается.