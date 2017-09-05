В Уссурийске завершились восстановительные работы после ливней

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы в Уссурийске после ливней, обрушившихся на Приморский край, завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

В Приморье 7-8 августа прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края: Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлекалось почти четыре тысячи человек, около 300 единиц техники, более 60 плавучих средств и средства авиации.

"В Уссурийске завершены аварийно-восстановительные работы после августовского циклона", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, Уссурийск посетил начальник СРЦ Сергей Диденко, который проверил состояние домов, а также приусадебных участков и социально-значимых объектов, восстановлением которых занималось МЧС.

"Нареканий к работе аварийно-восстановительных и ремонтных бригад, которые практически месяц приводили в порядок домовладения, инфраструктуру и городские территории, нет", — сказал Диденко на встрече с горожанами, чьи дома были повреждены стихией.

По словам Диденко, проблемным вопросом остаются выплаты людям, понесшим ущерб. Начальник Сибирского регионального центра МЧС подчеркнул на встрече с главой администрации Уссурийска Евгением Коржом, что необходимо в кратчайшие сроки завершись выплаты населению.

"Где возникают проблемы с регистрацией граждан — необходимо организовать консультационную помощь и содействие со стороны органов власти. Люди должны знать, какие выплаты им положены по закону и в какие сроки их можно получить, включая рассмотрение вопросов в судебном порядке", — заявил Диденко.