МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министерство здравоохранения России предлагает к 2019 году распространить на все регионы систему клинических рекомендаций, планируется, что медики в своей работе будут опираться на общие стандарты, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минздрав.

По данным газеты, клинические рекомендации закреплены в Федеральном законе № 323 "Об основах охраны здоровья". Поясняется, что они предлагают врачам конкретные действия при лечении основных заболеваний. Кроме того, перечислены медикаменты, которые можно назначить пациенту, методы диагностики и лечения.

Как добавили в Минздраве, для ускоренной адаптации врачей к новым условиям работы в декабре 2016 года завершено создание электронного рубрикатора клинических рекомендаций и системы быстрого поиска алгоритмов диагностики и лечения.

"С 2017 года эта система начинает внедряться повсеместно через автоматизированные рабочие места врачей. Внедрение во всех регионах должно быть завершено до конца 2018 года", — сообщили газете в Минздраве.

В министерстве подчеркнули, что пока рекомендации носят добровольный характер, но в дальнейшем могут стать обязательными.