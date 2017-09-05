ДВФУ планируют сделать одним из ведущих вузов России и мира

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) планируется сделать одним из лидирующих вузов в РФ и мире, сообщил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев в ходе презентационной площадки "Дальний Восток: вместе с молодежью к опережающему развитию" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы вместе постоянно обсуждаем вопрос, как ДВФУ сделать одним из лидирующих университетов не только в России, но и в мире", — сказал Трутнев.

По его словам, это задача непростая, но решаемая.