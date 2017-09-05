ЕГЭ по русскому и математике можно будет сдать в дополнительный период

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В дополнительный период в сентябре 2017 года можно будет сдать ЕГЭ по базовой математике и русскому языку, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"ЕГЭ в дополнительный период в сентябре 2017 года будет проведен по двум предметам: русскому языку и математике базового уровня… Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются", — говорится в сообщении.

Как отметили в Рособрнадзоре, 5 сентября можно будет сдать экзамен по русскому языку, 8 сентября — по математике базового уровня, 16 сентября — по обоим предметам.

"В 2017 году сдавать ЕГЭ в сентябре будут около 7,5 тысяч участников, в том числе 6,5 тысяч выпускников текущего года. Экзамены пройдут в 84 субъектах РФ, для их проведения будет задействовано около 140 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), более 3 тысяч организаторов. Мониторинг хода проведения ЕГЭ будут осуществлять более 250 федеральных общественных наблюдателей и онлайн-наблюдателей. Во всех ППЭ, задействованных для проведения сентябрьской волны ЕГЭ, будет обеспечено видеонаблюдение в режиме онлайн, печать контрольных измерительных материалов и сканирование работ участников в ППЭ", — отметили в ведомстве.