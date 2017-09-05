Слишком добрый губернатор: почему стало возможным дело Никиты Белых

Андрей Веселов, РИА Новости



Пятого сентября в Пресненском суде Москвы начнется разбирательство по существу уголовного дела бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Арест Белых год назад — в июне 2016 года — был очень громким. Губернатора задержали в ресторане Lotte Plaza на Новом Арбате в Москве при получении меченых 100 тысяч евро. Купюры разложили на столах, фотосъемка демонстрировала светящиеся следы флуоресцентной краски на ладонях Белых. Это означало, что он касался денег. В операции принимали участие не только следователи Следственного комитета и оперативники ФСБ, но и спецназ в масках и с автоматами.

Впрочем, в самой Кировской области нечто подобное уже было.

"В 2013 году был случай, когда в кабинет Белых с проверкой заходил ОМОН, все здание было оцеплено. Вскрывали сейфы, столы, электронную переписку, — рассказывает РИА Новости один из самых жестких критиков Белых-губернатора, глава компании "Вятка-уголь" и бывший руководитель фракции КПРФ в Кировском Законодательном собрании Дмитрий Русских. — Это было связано с расследованием дела о превышении должностных полномочий при приватизации "Уржумского спиртоводочного завода", который продали по заниженной цене. Так что "звоночки" были. Я, кстати, не припомню другого случая, когда к губернатору заходили не просто следователи, а люди в масках и с автоматами".

"Подчиненные называли его пандой"

Даже у многих своих политических оппонентов в области Никита Белых оставил о себе хорошее впечатление как человек. В нем было мало официоза, напротив, он был подчеркнуто, даже нарочито демократичен — на официальные совещания мог ходить в джинсах и футболке. Много шутил. Его можно было встретить на улице или в самом обычном кафе, подойти, поговорить.

© Фото из личного архива Дмитрия Русских Дмитрий Русских, генеральный директор компании "Вятка-уголь" © Фото из личного архива Дмитрия Русских Дмитрий Русских, генеральный директор компании "Вятка-уголь"

"Это в нем действительно нравилось. Я знаю, что, по крайней мере в первое время, он не летал в самолете бизнес-классом, а летал как все. Вместе с обычными пассажирами ехал к трапу на автобусе. Он был открыт, с ним можно было обсуждать какие-то содержательные вещи, — продолжает Дмитрий Русских. — Конечно, мы жестко спорили по экономическим и хозяйственным вопросам, по стратегии развития региона. Большего критика Белых в области, чем я, не было! Но вот что хочу сказать сейчас: я не знаю про уголовное дело, про меченые евро, но он был хорошим человеком и хорошим губернатором".

"Внутри команды атмосфера была очень дружелюбная, такая лайтовая, собирались у Белых на шашлыки за городом, он сам сидел чай заваривал. Подчиненные называли его пандой — он был добрый и неконфликтный, — говорит бывший заместитель Белых по вопросам противодействия коррупции и безопасности в правительстве Кировской области Сергей Карнаухов. — При Белых про область, которую никто в масштабах страны до этого не знал, заговорили все. Он нравился молодежи. И надо признать, что Белых был достаточно эффективным губернатором и хорошим организатором".

Так, агитационный сайт Белых накануне его переизбрания главой региона утверждал, что при нем область вышла на втрое место по темпам строительства жилья в Приволжском федеральном округе. Был сдан целый ряд спортивных объектов, а на Питерском экономическом форуме в 2016 году отмечалось, что область при Никите Белых "сделала рывок в развитии". С другой стороны, в области серьезно урезали число стационарных койко-мест, закрыли несколько десятков больниц.

"Бизнесу при Белых работать стало легче. Точно легче, чем при предыдущем губернаторе. Но это не было прорывом. Чуть меньше стало формализма, меньше давления. Но, по большому счету, мало что изменилось", — говорит Андрей Туровский, совладелец сети магазинов в Кирове.

Откровенные разговоры с американскими дипломатами

Белых был назначен губернатором самом конце 2008 года. Его кандидатуру на рассмотрение Кировского Заксобрания внес президент Дмитрий Медведев. До этого Белых возглавлял оппозиционную партию "Союз правых сил", входил в оппозиционное движение "Солидарность" и даже участвовал в различных уличных выступлениях.

"Это было неожиданно. И это означало, что Кремль готов к работе с представителями оппозиции, с теми, кто конструктивно настроен, кто готов не только протестовать, но и работать", — говорит политолог Алексей Мухин.

Среди тех, кого Белых первоначально набрал в свою команду, были, в том числе, люди очень "пестрые" и неоднозначные. Социальной работой и медициной должна была заниматься Мария Гайдар (позже уедет работать к Михаилу Саакашвили в Одессу и откажется от российского паспорта), в качестве внештатного советника Белых консультировал Алексей Навальный (будет осужден условно по делу о хищениях в "Кировлесе").

Но были ли все люди в этом первом наборе действительно настроены на развитие области и серьезную работу? В сентябре 2009 года, то есть вскоре после назначения Белых, в Киров приезжает представительная делегация американских дипломатов. Отчет об этой поездке был рассекречен Wikileaks. Вот что дипломаты пишут, например, о Навальном: "Выражает ясное желание уехать из Кирова, который он описал как скучный город. Берет уроки английского языка, чтобы улучшить его, так как у него есть цель учиться в США" и "открыто высказался отрицательно о возможностях области".

Из депеши Wikileaks следует, что только вице-губернатор Олег Казаковцев пытался обсуждать с американцами вопросы инвестиций. Интересовали же дипломатов вовсе не инвестиционные проекты, а вопросы устройства власти в области и отношения с Москвой. И Навальный, и Гайдар об этом много и охотно рассказывали.

Не хотел портить репутацию области

По словам Карнаухова, "безотказность" и "доброта" Белых сыграли с ним злую шутку. Этим стали активно пользоваться люди из его окружения.

"При мне ФСБ "закрыло" двух человек из администрации — Романа Шипова (руководитель целевых программ правительства Кировской области, осужден в 2010 году на 5,5 года за вымогательство. — Прим. ред) и Андрея Вотинова (советник губернатора, осужден в 2012 году на три года за получение взятки. — Прим. ред.). А как они попали в администрацию? Были хорошие знакомые Белых. Вотинов, кажется, одноклассник, — говорит Карнаухов. — Белых слишком доверял людям. Но опять надо признать: когда я к нему приходил и говорил, что тот или тот подозревается в коррупции, он отвечал: "проверяйте" и никого не защищал только потому, что это друг, брат или сват. Единственное он говорил, что, мол, давайте не будем сильно афишировать, чтобы не навредить репутации области. И когда, кстати, я к нему пришел по вопросу о Навальном, он тоже сказал: "проверяйте".

В 2013 году завершилось скандальное дело "Кировлеса", что репутацию области точно не улучшило. Алексея Навального признали виновным в создании фиктивной фирмы-прокладки между государственным поставщиком древесины и конечными потребителями. Белых не стал высказываться в защиту Навального, и это расстроило отношения бывших приятелей и соратников.

"Что касается самого дела Белых, то, по моей информации, его брали не на первом эпизоде дела, — рассказывает Карнаухов. — Это называется "оперативный эксперимент", есть записи, разговоры, доказательная база. Все это длилось достаточно долго".

Источники РИА Новости в правоохранительных органах подтверждают эту информацию. Якобы в деле есть доказательства за много месяцев до задержания Белых в ресторане на Новом Арбате: фотографии, результаты наружного наблюдения.

По версии следствия, губернатор в обмен за деньги предлагал покровительство владельцам "Нововятского лыжного комбината" (НЛК). Защита Белых, в свою очередь, настаивает, что деньги были "спонсорской помощью во внебюджетный городской фонд для реконструкции объектов в Кировской области", что, в общем, звучит смешно. Вряд ли спонсорские деньги передают наличными в ресторане.

Дело Белых принято связывать с делом коммерсанта Альберта Ларицкого, арестованного в 2015 году и через год осужденного за мошенничество: он уводил за границу кредиты для НЛК. Известно, что Ларицкий сотрудничал со следствием и даже стал свидетелем по делу Белых. "Вот еще одно плохое знакомство Белых. Последние, наверное, три года губернатор находился под его влиянием, постоянно с ним советовался, тот ему предлагал какие-то проекты, идеи. Я знаю, что у Ларицкого был личный самолет, и Белых постоянно на нем летал", — заключает Карнаухов.

Так, губернатор из эконом-класса оказался сначала в частном самолете, а потом — в СИЗО.