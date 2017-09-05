"К Путину вопросов нет": как пранкеры "разводят" политиков

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. "Письмо Серебренникова", опубликованное исполнителем роли Николая II в фильме "Матильда" Ларсом Айдингером, написал не режиссер, а российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), сообщило издание Вести.ру. В сети появилась запись телефонного разговора, в котором пранкеры, представившись Серебренниковым, зачитывают текст послания.

За 10 лет Вован и Лексус из обычных телефонных хулиганов стали "профессионалами", способными разыграть почти любого высокопоставленного чиновника. Они называют себя создателями жанра "пранк-журналистики" и утверждают, что больше в России этим никто не занимается.

О том, как сложно найти телефон Дональда Трампа и с кем был самый скучный пранк, Вован и Лексус рассказали корреспонденту РИА Новости.

Поиск жертвы

Лексус познакомился с Вованом в 2014 году, к тому моменту оба пранкера сделали себе имя на розыгрышах звезд шоу-бизнеса и спортсменов. Но еще в начале 2000-х Лексус организовал сообщество телефонных хулиганов.

"Розыгрыши были нашим хобби, но время шло, интересы менялись. Мы поняли, что звезды однообразны, а политика интереснее, здесь вершатся судьбы мира. Нам хотелось приоткрывать завесу над тайными делами. В итоге вышло, что мы сами стали влиять на информационную повестку", — рассуждает Вован.

Пранкеры отслеживают новостные сайты, выбирают наиболее обсуждаемые в информационном пространстве темы, определяют жертву, продумывают вопросы и звонят. Важное правило: герой розыгрыша не должен близко знать человека, от имени которого звонит пранкер.

"Многие думают, что мы звоним прямо на личные мобильные телефоны — берем их по каким-то "своим каналам" — и все с нами готовы разговаривать. В большинстве случаев мы звоним по номерам, которые опубликованы на официальных сайтах ведомств, в приемные", — объясняет Вован.

"Представьте, как странно было бы позвонить члену американского конгресса Максину Уотерсу от имени украинского премьер-министра Владимира Гройсмана на мобильный и начать обсуждать санкции. Министр в лучшем случае просто не стал бы продолжать разговор", — продолжает он.

Однако Вован вспоминает, что в случае с министром МВД Грузии Георгием Мгебришвили пришлось звонить от имени Арсена Авакова именно на мобильный: "После этого развернулся скандал — якобы министр не мог вести такие переговоры по незасекреченным линиям, а значит, пранк фальшивый. Но мы ему долго звонили в приемную, никто трубку не брал. Кое-как связались с помощниками. Сначала с нами вел переговоры руководитель международного департамента МВД Грузии, потом позвонил глава администрации министра и передал трубку Мгебришвили".

Звонки политикам из США принято согласовывать с помощниками по электронной почте, говорит Вован, поэтому срок может затянуться на неделю. "Исключением стала беседа с сенатором США Джоном Маккейном — нас соединили на следующий день. Разговор с министром энергетики Риком Перри согласовывали пять дней. Но мы понимаем, он тоже должен подготовиться", — объясняет он.

"Саакашвили попался на крючок"

Зачастую, по словам Вована, жертвы даже не догадываются, что их разыграли. "Так было в разговоре с премьер-министром Черногории Душко Марковиче. От лица президента Украины Петра Порошенко мы сказали ему откровенную глупость, будто Порошенко пил чистый спирт за Черногорию и говорил тост. А Маркович так и не понял шутки, даже доложил о разговоре руководителю правящей партии страны", — сказал пранкер.

© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте" Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) © Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте" Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)

Если человек все же понял, что его обманывают, беседа, уточняет Лексус, просто прекращается. Чаще всего после разговора собеседнику о розыгрыше не говорят, перед ним не извиняются.

Пранкеры используют ничего не подозревающего человека в своих целях: могут, например, попросить познакомить с другими публичными персонами для будущих розыгрышей.

"В 2014 году мы долго общались с политиком Михаилом Саакашвили, когда тот еще жил в США. Он попался на крючок — свел нас с Маккейном, дал много других контактов. В 2017 году мы просто о нем удачно вспомнили. Хотя и перед этим пранком мы несколько месяцев втирались в доверие к его окружению, чтобы не вызывать подозрений", — говорит Вован.

"Скелеты в шкафу"

Несколько разговоров, признаются авторы, так и не были опубликованы. Со слов пранкеров, таких бесед совсем мало. Они либо оказались скучными, либо человек уговорил не обнародовать запись.

"Мы делали пранк со звездой, а когда после разговора он понял, что мы пранкеры, то слезно просил разговор не выкладывать в сеть. Пошли навстречу только потому, что публикация не повлияла бы ни на что, никто от этого ничего не потерял бы", — уточняет Вован.

Из скучных разговоров Вован вспоминает пранк с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и называет политика профессиональным демагогом:

"Я ему звонил как Виталий Кличко, это было в самом начале конфликта на Украине. Он говорил осторожно, в общих чертах. Я спрашивал его, как стоит вести себя в дискуссии с Ксенией Собчак, якобы она хочет приехать в страну, а он отвечал, чтобы я "присмотрелся к ней получше". Минут 20 мы общались, но публиковать этот разговор так и не стал — одна вода".

По словам пранкера, сложнее всего беседовать с дипломатами, "потому что их язык забюрократизированный". "Западные звезды закрыты, — продолжает Вован. — На контакт слабо идут. А такие, как министр из Грузии, сами создают эмоциональный разговор, например называя Саакашвили бомжом".

С Путиным лучше встретиться лично

Лексус и Вован хотели бы записать разговор с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель или экс-главой США Бараком Обамой, но выйти на всех них нелегко. А вот с президентом России Владимиром Путиным пранкеры бы встретились лично.

"Думаю, что президент относится к нам, как и любой другой слушатель пранков, с юмором. Но разыгрывать его пока мы не планировали. К Путину вопросов нет", — говорит пранкер.

© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте" Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) © Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте" Пранкер Владимир Кузнецов (Вован)

Лексус уточняет, что по заказу они разговоры не записывают, только предлагают уже готовые записи СМИ. Заниматься телефонными звонками долго Вован и Лексус не намерены.

Пока же они готовят к выпуску книгу, где описали самые интересные случаи из своей практики. Дальше в планах съемки художественного фильма о жизни пранкеров и, со слов Вована, возможно, карьера ведущих какой-нибудь общественно-политической передачи на телевидении, но не связанной с розыгрышами.