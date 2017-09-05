"К Путину вопросов нет": как пранкеры "разводят" политиков

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. "Письмо Серебренникова", опубликованное исполнителем роли Николая II в фильме "Матильда" Ларсом Айдингером, написал не режиссер, а российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), сообщило издание Вести.ру. В сети появилась запись телефонного разговора, в котором пранкеры, представившись Серебренниковым, зачитывают текст послания.
За 10 лет Вован и Лексус из обычных телефонных хулиганов стали "профессионалами", способными разыграть почти любого высокопоставленного чиновника. Они называют себя создателями жанра "пранк-журналистики" и утверждают, что больше в России этим никто не занимается.
О том, как сложно найти телефон Дональда Трампа и с кем был самый скучный пранк, Вован и Лексус рассказали корреспонденту РИА Новости.
Поиск жертвы
Лексус познакомился с Вованом в 2014 году, к тому моменту оба пранкера сделали себе имя на розыгрышах звезд шоу-бизнеса и спортсменов. Но еще в начале 2000-х Лексус организовал сообщество телефонных хулиганов.
"Розыгрыши были нашим хобби, но время шло, интересы менялись. Мы поняли, что звезды однообразны, а политика интереснее, здесь вершатся судьбы мира. Нам хотелось приоткрывать завесу над тайными делами. В итоге вышло, что мы сами стали влиять на информационную повестку", — рассуждает Вован.
Пранкеры отслеживают новостные сайты, выбирают наиболее обсуждаемые в информационном пространстве темы, определяют жертву, продумывают вопросы и звонят. Важное правило: герой розыгрыша не должен близко знать человека, от имени которого звонит пранкер.
"Многие думают, что мы звоним прямо на личные мобильные телефоны — берем их по каким-то "своим каналам" — и все с нами готовы разговаривать. В большинстве случаев мы звоним по номерам, которые опубликованы на официальных сайтах ведомств, в приемные", — объясняет Вован.
"Представьте, как странно было бы позвонить члену американского конгресса Максину Уотерсу от имени украинского премьер-министра Владимира Гройсмана на мобильный и начать обсуждать санкции. Министр в лучшем случае просто не стал бы продолжать разговор", — продолжает он.
Однако Вован вспоминает, что в случае с министром МВД Грузии Георгием Мгебришвили пришлось звонить от имени Арсена Авакова именно на мобильный: "После этого развернулся скандал — якобы министр не мог вести такие переговоры по незасекреченным линиям, а значит, пранк фальшивый. Но мы ему долго звонили в приемную, никто трубку не брал. Кое-как связались с помощниками. Сначала с нами вел переговоры руководитель международного департамента МВД Грузии, потом позвонил глава администрации министра и передал трубку Мгебришвили".
Звонки политикам из США принято согласовывать с помощниками по электронной почте, говорит Вован, поэтому срок может затянуться на неделю. "Исключением стала беседа с сенатором США Джоном Маккейном — нас соединили на следующий день. Разговор с министром энергетики Риком Перри согласовывали пять дней. Но мы понимаем, он тоже должен подготовиться", — объясняет он.
"Саакашвили попался на крючок"
Зачастую, по словам Вована, жертвы даже не догадываются, что их разыграли. "Так было в разговоре с премьер-министром Черногории Душко Марковиче. От лица президента Украины Петра Порошенко мы сказали ему откровенную глупость, будто Порошенко пил чистый спирт за Черногорию и говорил тост. А Маркович так и не понял шутки, даже доложил о разговоре руководителю правящей партии страны", — сказал пранкер.
Если человек все же понял, что его обманывают, беседа, уточняет Лексус, просто прекращается. Чаще всего после разговора собеседнику о розыгрыше не говорят, перед ним не извиняются.
Пранкеры используют ничего не подозревающего человека в своих целях: могут, например, попросить познакомить с другими публичными персонами для будущих розыгрышей.
"В 2014 году мы долго общались с политиком Михаилом Саакашвили, когда тот еще жил в США. Он попался на крючок — свел нас с Маккейном, дал много других контактов. В 2017 году мы просто о нем удачно вспомнили. Хотя и перед этим пранком мы несколько месяцев втирались в доверие к его окружению, чтобы не вызывать подозрений", — говорит Вован.
"Скелеты в шкафу"
Несколько разговоров, признаются авторы, так и не были опубликованы. Со слов пранкеров, таких бесед совсем мало. Они либо оказались скучными, либо человек уговорил не обнародовать запись.
"Мы делали пранк со звездой, а когда после разговора он понял, что мы пранкеры, то слезно просил разговор не выкладывать в сеть. Пошли навстречу только потому, что публикация не повлияла бы ни на что, никто от этого ничего не потерял бы", — уточняет Вован.
Из скучных разговоров Вован вспоминает пранк с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и называет политика профессиональным демагогом:
"Я ему звонил как Виталий Кличко, это было в самом начале конфликта на Украине. Он говорил осторожно, в общих чертах. Я спрашивал его, как стоит вести себя в дискуссии с Ксенией Собчак, якобы она хочет приехать в страну, а он отвечал, чтобы я "присмотрелся к ней получше". Минут 20 мы общались, но публиковать этот разговор так и не стал — одна вода".
По словам пранкера, сложнее всего беседовать с дипломатами, "потому что их язык забюрократизированный". "Западные звезды закрыты, — продолжает Вован. — На контакт слабо идут. А такие, как министр из Грузии, сами создают эмоциональный разговор, например называя Саакашвили бомжом".
С Путиным лучше встретиться лично
Лексус и Вован хотели бы записать разговор с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель или экс-главой США Бараком Обамой, но выйти на всех них нелегко. А вот с президентом России Владимиром Путиным пранкеры бы встретились лично.
"Думаю, что президент относится к нам, как и любой другой слушатель пранков, с юмором. Но разыгрывать его пока мы не планировали. К Путину вопросов нет", — говорит пранкер.
Лексус уточняет, что по заказу они разговоры не записывают, только предлагают уже готовые записи СМИ. Заниматься телефонными звонками долго Вован и Лексус не намерены.
Пока же они готовят к выпуску книгу, где описали самые интересные случаи из своей практики. Дальше в планах съемки художественного фильма о жизни пранкеров и, со слов Вована, возможно, карьера ведущих какой-нибудь общественно-политической передачи на телевидении, но не связанной с розыгрышами.