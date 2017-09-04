РЯЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости. Всероссийский патриотический проект "Регионы России в Музее Победы" открылся на Поклонной горе в Москве выставкой из Рязанской области, родины более 300 героев Советского Союза; первым урок патриотического воспитания для 120 школьников-юнармейцев провел глава Рязанской области Николай Любимов, сообщает правительство региона.

Соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и Музеем Победы, который ежегодно посещает более одного миллиона взрослых и детей, было подписано 4 сентября.

"В церемонии, которая прошла в зале славы, участвовали 120 юнармейцев из школ города Рязани, Рязанского и Рыбновского районов, которые приехали на экскурсию, а также участники поисковых отрядов региона, сотрудники музея… В центральном зале славы урок патриотического воспитания ученикам рязанских школ провел глава региона Николай Любимов", — говорится в сообщении.

По словам Николая Любимова, жители региона с особым трепетом относятся к сохранению исторического прошлого, памяти о выдающихся земляках. В области интенсивно развивается поисковое движение, в котором активно участвует молодежь, волонтерские отряды.

Глава региона передал директору Музея Победы Александру Школьнику шашку, найденную поисковым отрядом "Ока-Рязань". Предположительно, она принадлежит командиру 41-ой кавалерийской дивизии, воевавшей в первый год Великой Отечественной войны в Михайловском районе. Стороны намерены активно сотрудничать, организовывать совместные культурно-патриотические мероприятия, посвященные памятным датам в истории страны, отмечается в сообщении.

По словам Николая Любимова для Рязанской области большая честь и ответственность открывать первыми в стране проект "Регионы России в Музее Победы". "Эта инициатива позволит молодежи больше и глубже изучить историю нашей родины, понять, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне нашим дедам и прадедам, что вело их в бой, и заставляло, не сдаваясь, сражаться с врагом насмерть за каждый клочок родной земли", – приводятся слова главы региона.

Рязанская область в числе тех регионов России, которые дали стране наибольшее число Героев Советского Союза. Более 300 уроженцев Рязанской области стали Героями Советского Союза, из них 44 – посмертно. Более 300 тысяч рязанцев в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт, 180 тысяч – не вернулись, 70 тысяч за боевые подвиги были награждены орденами и медалями, говорится в сообщении.