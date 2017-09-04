МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. "Мегафон", один из крупнейших в РФ сотовых операторов, назвал не соответствующей действительности появившуюся в СМИ информацию об отставке главы компании Сергея Солдатенкова.

Ранее в понедельник газета " Ведомости " со ссылкой на источники написала о "высокой вероятности" того, что Солдатенков может покинуть пост гендиректора "Мегафона". Причиной возможной отставки в газете называется то, что топ-менеджер якобы не справился с задачей улучшения финансовых результатов компании. Среди кандидатов на смену Солдатенкову собеседники "Ведомостей" назвали членов совета директоров "Мегафона" Наталью Чумаченко, Анну Серебряникову, Влада Вольфсона и Геворка Вермишяна.

В "Мегафоне" опровергают эту информацию. "Пресс-служба "Мегафона" опровергает информацию о возможном уходе из компании генерального директора, опубликованную сегодня в статье газеты "Ведомости". Факты, представленные в ней, не имеют под собой основания и не соответствуют действительности", — говорится в заявлении оператора.

"Постановка вопроса о том, что Сергей Солдатенков может покинуть компанию в связи с недовольством акционеров его деятельностью, выглядит особенно странно в контексте последних событий. 30 августа "Мегафон" представил финансовые результаты своей деятельности за второй квартал 2017 года, которые были позитивно восприняты инвестиционным сообществом и акционерами компании: акции компании после выпуска отчетности выросли на 6,6% (по данным на закрытие последнего торгового дня в Лондоне)", — отмечает компания.

По словам председателя Совета директоров "Мегафона" Владимира Стрешинского, приведенным в сообщении, "акционеры удовлетворены тем, как развивается компания, и поддерживают ее руководство и лично Сергея Солдатенкова". "Грамотная реализация новой стратегии руководством компании во втором квартале позволила развернуть отрицательные тренды отрасли — ситуация в бизнесе компании и на рынке показала первые сигналы улучшения", — заявил Стрешинский.

Компания отмечает, что впервые за последние пять кварталов ее сервисная выручка и выручка от мобильных услуг прекратили свое снижение, положительную динамику продемонстрировал и показатель OIBDA впервые за последние семь кварталов, приросла и абонентская база.

"Предположения о том, что господин Солдатенков может уйти из "Мегафона" в связи со слабыми финансовыми результатами квартала, абсурдны также и потому, что стратегия развития компании до 2020 года была полностью одобрена ее акционерами и представлена лишь в конце мая. В настоящее время она успешно реализуется под руководством лично Солдатенкова", — говорится в сообщении.