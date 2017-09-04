Уровень сероводорода на востоке Москвы вновь превысил норму

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Превышение допустимого уровня сероводорода вновь было зафиксировано на востоке Москвы в понедельник, сообщили в ГПБУ "Мосэкомониторинг".

Повышенная концентрация сероводорода оказалась вновь превышена в Жулебино утром в понедельник: уровень вещества к 7.00 мск превысил норму до 1,25 предельно допустимой максимальной разовой концентрации (ПДК м.р.), но уже к 9.00 возвратился к нормальным показателям.

Так же в ночь на понедельник до 1,49 ПДК м.р. возрос уровень сероводорода в Кожухово, а в Новокосино показатель вещества к 11.00 мск возрос в 1,16 раза.

Ранее автоматические станции контроля загрязнения атмосферы фиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы в ночь на субботу, 2 сентября. Тогда по данным, полученным с автоматической станции контроля загрязнения атмосферы, в течение трех часов в районе Выхино-Жулебино допустимый уровень сероводорода был превышен в 1,77 – 3,48 раза.