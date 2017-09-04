МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ООО "Бином. Лаборатория знаний" объявило о своем выходе из "Ассоциации издателей и пользователей учебной литературы "Российский учебник", обосновав это тем, что ассоциация не учла мнения всех ее членов при подаче жалобы на Минобрнауки.

Исходя из имеющегося в распоряжении РИА Новости заявления ООО, ранее НКО от лица всех членов ассоциации, одним из которых является "Бином", направила в ФАС жалобу на Минобрнауки в связи с тем, что ведомство не сформировало новый федеральный перечень учебников в 2017 году. В связи с этим ассоциации просит ФАС проверить действия министерства.

"ООО "Бином. Лаборатория знаний" не согласно с данными претензиями в адрес Минобрнауки РФ, а также с тем, что ассоциация при формировании своей позиции не учитывает мнение всех своих членов", — говорится в заявлении, подписанном гендиректором общества Денисом Воробьевым.

"Исходя из вышесказанного ООО "Бином. Лаборатория знаний", в соответствии с п.3.3 устава НКО "Ассоциация издателей и пользователей учебной литературы "Российский учебник" сообщает о своем выходе из состава членов ассоциации с 31 августа 2017 года", — отмечается в документе.

Нужна ли линейка базовых учебников по каждому предмету? Да, сейчас пособий слишком много, в результате каждая школа учит по-своему

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В России в ближайшие дни опубликуют сокращенный список школьных учебников. Министерство образования создает единые базовую и углубленную линейки учебных пособий, сократив количество книг до трех в каждой.

Ранее министр образования России Ольга Васильева заявила в интервью РИА Новости, что в федеральном перечне находятся около 1400 учебников. Она напомнила, что глава государства поручил рассмотреть новые формы экспертизы оценки пособий и вернуться к справочникам, которые будут соответствовать базовому содержанию. По словам главы Минобрнауки, педагоги и родители школьников смогут участвовать в обсуждении этой инициативы. Дискуссия продлится до 14 сентября.